拜登退選｜美國亂對台有弊　台學者：台灣恐成特朗普優先懲罰對象

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布退出總統競選，消息震驚全球，既為美國總統大選投下變數，也牽動中美台關係與台海局勢。台灣行政院長卓榮泰強調台美關係穩定發展，「相信美國人會用最高智慧選出最好的總統」，台學者則分析警示，拜登退選或增加特朗普當選可能性，台灣恐將成為其優先「懲罰」的對象。



綜合台媒報道，面對美國大選因應拜登退選出現變數，台行政院長卓榮泰22日表示，台美的關係近年來持續穩定地發展，「我們相信美國人民會用他們最高的選擇跟智慧，選擇他們最好的總統」，並重申台美有共同利益，與維護印太地區、台海安全的共同責任，同時會跟民主夥伴國家共同維護世界和平秩序。

7月21日，美國紐約，有人在手機屏幕閱讀美國《紐約時報》關於總統拜登宣布放棄連任競選的新聞。（Reuters）

然而，對於美國大選與中美台情勢後續變化，台灣學者看法則顯得格外保守。台灣前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起認為，「拜登退選對台灣絕對有弊」。蘇起表示，台灣如今面臨兩岸關係外鬥與朝野政爭內鬥，美國又是台灣現在唯一的靠山，無論美國是大亂還是小亂，台灣有可能好到哪裡去？

對於特朗普月前要求台灣付保護費說法，蘇起認為，以特朗普的言論來看，若他當選對台灣較有弊，但目前都還是選舉語言，實際情況得等到確定執政後，才能知道對台政策的調整幅度，強調「不管誰贏，台灣都應該要自己處理兩岸關係」。

台大社會科學院院長蘇宏達表示，特朗普在前次辯論後，尤其是在賓州槍擊案後，聲望大漲，當大家都認為特朗普會贏的時候，特朗普政策裡頭的一些矛盾便可能會被放大檢視。

2023年7月，特朗普接受媒體專訪時，對美國出兵助台灣有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

前台灣陸委會副主委、中國文化大學社會科學院院長趙建民則認為，隨著拜登退選，特朗普當選的可能性更大，在其「美國利益優先」的意識形態下，特朗普要看到能夠立竿見影的、對美國有利的情況發生，如此台灣將是其優先「懲罰」的對象，警告如果民進黨還幻想著以美國馬首是瞻，企圖在反中陣營中扮演重要角色，將是很大的國安危機。

趙建民直言，近年來，民進黨政府2位總統都把美國和中國大陸的競爭關係，當作是台灣反中的籌碼結合起來，這是非常錯誤的戰略判斷，「例如QUAD（美國、日本、印度和澳洲的四方安全對話）是為了在印太維持自由航行權，不是針對任何特定國家，與反中沒有直接關係，但民進黨政府刻意誤導民眾，國際上出現反中聯盟，也開始反中，和台灣是一樣的。」

趙建民認為，台灣現在存在一個非常大的國安盲點，即認為亞洲也形成類似北約的聯盟，例如AUKUS（由澳洲、英國和美國成立的軍事外交安全合作夥伴關係），台灣社會形成一股很大的想像和幻想，使得一部分的人根本不害怕兩岸關係愈變愈糟，「例如賴清德本月21日在民進黨全代會致詞時說，要建立台灣主體性國家認同，講話一天比一天強硬，這樣的氛圍非常危險。」