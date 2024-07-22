賀錦麗獲多位黨內高層「秒挺」　奧巴馬隻字不提　背後有兩重計算

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布退選，支持副手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），之後一批民主黨高層相繼表態贊成她代表民主黨出戰。惟拜登舊拍檔、前總統奧巴馬（Barack Obama）未表態支持，惹來外界猜測。



《紐約時報》21日分析指，奧巴馬出於兩個原因未表態支持賀錦麗，其一是自認將在推出新候選人後發揮作用，團結民主黨穩定軍心；其二或出於他個人的行事風格。

▼奧巴馬在拜登退選後發文表態，隻字未提賀錦麗

拜登和奧巴馬在上兩屆大選中有摩擦，拜登不滿奧巴馬2016年私下支持希拉里（Hillary Clinton），而不是曾身為他副手的自己。

拜登的助手2020年大選向奧馬巴施壓，要他盡快表態支持拜登。奧巴馬當時認為，自己應在拜登獲提名後表態，而非倉促間達成共識，而他還勸拜登退出2020年美國大選，拜登亦不高興。