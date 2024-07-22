有片｜長沙網約車鬧市失控撞人致8傷　只因司機等轉燈時做了此事

7月21日，湖南長沙五一廣場商業圈發生車禍，有私家車衝紅燈後撞到多名行人，致8人受傷。

網上一度傳出肇事司機是為了報復社會才開車撞人。7月22日，長沙市公安局交警支隊通報，經查，司機在等燈時轉身清理後座物品，導致車輛失控。



影片顯示，事發時五一廣場商業圈人流密集，大批行人在路邊緩慢移動，準備橫過馬路，突然一輛黑色私家車從其中一個路口衝出，撞上一輛白色私家車後停下，行人立即向四方八面跑走。有行人走避不及被撞倒在地，現場多名路人合力抬起肇事車輛救人。

一輛黑色私家車從其中一個路口衝出，有行人走避不及被撞倒在地。（影片截圖）

一輛黑色私家車從其中一個路口衝出，行人立即向四方八面跑走。（影片截圖）

一輛黑色私家車從其中一個路口衝出，撞上一輛白色私家車後停下。（影片截圖）

長沙市公安局交警支隊通報，7月21日晚上8時47分，車牌號「湘ADH7367」私家車由東往西行駛至解放路黃興路口等待綠燈時，突然衝紅燈，先後撞上人行橫道上的行人及一輛停在路邊的車輛，造成8人受傷，其中2人重傷，1人傷勢較重、5人傷勢較輕。傷者正在全力救治中。

有行人走避不及被撞倒在地。（影片截圖）

有市民號召其他人合力抬起車輛救人。（影片截圖）

多名路人合力抬起肇事車輛救人。（影片截圖）

多名路人合力抬起肇事車輛救人。（影片截圖）

肇事司機劉某輝（男，47歲，無違法犯罪前科）已被公安機關控制，已排除酒駕、毒駕。經初步核查，劉某輝是長沙某汽車租賃公司網約車司機，行車記錄儀的畫面顯示，他在等待綠燈時，轉身清理後座物品，導致車輛失控。事故原因正進一步調查。