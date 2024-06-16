高鐵復興號被撞！　貨車潮州街頭「闖大禍」撞上轉運列車車廂

6月15日下午，廣東省潮州市潮安區發生一起交通事故，一輛大貨車與載有「復興號」列車車廂的半掛貨車追尾。轄區交警表示，兩車司機身體都沒事，事故已處理完畢。



網傳影片顯示，一輛半掛貨車停在路口，車上載有復興號車廂，半掛貨車後方停著一輛「安能物流」的大貨車，貨車車頭撞上了復興號的車廂。

貨車撞上正在轉運的「復興號」列車車廂。

據《極目新聞》報道，事發地位於潮州市潮安區外環北路附近。當地一名目睹全過程的商戶介紹，15日下午2時30分許，他看到路口有一輛載著復興號車廂的半掛車正準備轉彎時，後面一輛貨車突然撞了上去，追了尾，「貨車的車門碰到了復興號車廂，擦了一下。」

「那個復興號車廂大概二三十米長。」該商戶還稱，所幸兩輛車速度都不快，雙方司機並無大礙。沒多久，交警趕到現場處置，約半個多小時後，事故處理完畢，兩輛車都開走了。

轄區交警部門工作人員介紹，事故中兩車司機身體都沒什麽問題，事故已於當日下午處理完畢，「3點多路口就恢復了」。

貨車撞上正在轉運的「復興號」列車車廂。

城市轉運「復興號」已是罕見，貨車竟與之追尾刮蹭，更引起網民驚呼「闖下大禍！」，還有網民擔心保險問題，「保險公司哭了」、「責任怎麼算？」、「損失有沒有幾十萬？」。

據快科技報道，貨車轉運「復興號」高鐵車廂，屬於三超大件貨物運輸，在運輸途中，須報請有關部門，辦理準運手續。並且，還需指派專人觀察現場道路和交通情況，按指定的路線和時間行駛，有專門車輛引路，在市區運送大件貨物時，要經過公安機關及市政工程部門核準，方能運送。目前官方還未公布相關責任判定。

網民討論：

這……打電話回公司，公司都不相信啊



這的賠死吧？保險公司瘋了吧？



這也是離了大譜了，這兩個還能撞上



和復興號沒關係，復興號是貨物，兩個貨車中前車全責，運輸超長貨物沒有安排車輛尾隨壓道，轉彎過程車尾佔用安能物流車所在車道並造成兩車碰撞。



責任怎麼算？這麼長的車廂上路總應該有其他車輛護行吧

