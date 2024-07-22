四川雅安山洪暴發　至少14死25人失聯

四川雅安漢源縣馬烈鄉新華村上周六（20日）凌晨因暴雨引發山洪災害，截至今日（22日）下午2時半，已有14人遇難，仍有25人失聯。搜救工作仍然持續，救援人員利用生命探測儀、搜救犬、無人機等對村民住宅區域、沿河下游段展開搜救。



當地緊急調撥折疊床、防潮墊、夏涼被等救災物資6萬件，412名受威脅群眾已全部安全轉移安置，安置點食物、飲用水等生活必需品充足。

7月22日，在四川省雅安市漢源縣人民醫院，醫療專家在檢查傷員傷情。（新華社）

7月21日，在四川省雅安市漢源縣馬烈鄉新華村，救援人員在轉移受災群眾。（新華社）

緊急抽調省市醫療專家為傷者會診。目前，共收治15名傷者，其中經治療後，6人已經離院，9人仍留院治療，無生命危險。

目前，當地已恢復5條10千伏線路，5052戶群眾用電。除部分偏遠村組通信信號正在搶通外，受災區域已基本恢復通訊。被沖毀的進入新華村的大溝橋、Y104峨邊至富林公路豆腐石橋已搶通。

7月21日，在四川省雅安市漢源縣馬烈鄉新華村，消防救援人員帶著搜救犬開展工作。（新華社）

7月20日，四川省雅安市漢源縣馬烈鄉新華村救援現場。（新華社）

專家組和鄉村幹部反覆排查災害威脅範圍，對不能及時排危除險的路段和區域設置安全哨，實時監測滑坡點變化及周邊情況，嚴防次生災害。