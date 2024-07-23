為他人在醫療設備採購等謀利　廣東省衛健委原主任朱宏遭雙開

撰文：陳進安
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據廣東省紀委監委周二（23日）消息，日前，經廣東省委批準，廣東省紀委監委對廣東省衛生健康委原黨組書記、主任朱宏嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

官方指，經查，朱宏喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央八項規定精神，違規收受禮金，違規借用管理服務對象錢款，安排他人支付應由個人支付的費用；將黨和人民賦予的公權力異化為斂財納賄的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在醫療設備採購、工程款撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。

朱宏嚴重違反黨的廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經廣東省紀委常委會會議、廣東省委常委會會議討論，並經中央紀委常委會會議研究後報中共中央批準，決定給予朱宏開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分；終止其廣東省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。對朱宏的開除黨籍處分決定，待召開省委全會時予以追認。

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