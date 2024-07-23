雲南昆明廣告牌墮落砸路人釀至少3死7傷　6歲女童魂斷家長哭訴

雲南昆明有商舖廣告牌墮落，造成至少3人死亡、7人受傷。目前，相關責任人已被警方控制，事故原因正在進一步調查中。



據央視報道，事發於周一（22日）晚9時58分，昆明市盤龍區聯盟街道金江路156號附6號至附10號沿街地面商舖招牌設施墮落。導致現場10人受傷，其中3人送院搶救無效死亡，7人正在救治中。

事發後，當局即時派員趕赴現場處置，並對事故開展現場勘察和調查。目前，相關責任人已被警方控制，具體情況正在進一步調查中。

而事故受害者家長拍片哭訴稱，當時冒菜剛端上桌，兩個女兒只吃了一口就被砸。其中，年僅6歲的大女兒頭部受傷救治無效死亡，而4歲的小女兒仍在ICU救治，但傷情非常嚴重，醫院通知其做好心理準備。

家長拍片哭訴。（影片截圖）

報道指，被圍擋的7家店鋪多是經營水果和餐飲業務，其中墜落的招牌是5家商鋪串聯共用。周二（23日），內媒實地走訪發現，招牌上方的兩個大缺口露出了內部框架，一些裸露的板面和管道搖搖欲墜。圍擋內的店鋪均已停電停業，有店員忙於向外搬運貨物，現場有穿著制服的工作人員值守。

現場事發後的情況。（澎湃新聞）

一家餐飲店的店員透露，招牌瞬間砸下，他當時正好在人行道上，險些被砸中，店鋪何時能恢覆營業尚未可知。現場一名城管執法人員表示，墜落的廣告牌十分陳舊。2015年前，只要有裝修手續就能安裝，但後來需要圖紙審批後才能施工，「現在需要規範，所有廣告牌都是經過審批的」。

招牌上方的兩個大缺口露出了內部框架。（澎湃新聞）

事發當晚在旁邊聚餐的耿先生則表示，他們一行人剛走到路邊就聽見巨響和有人慘叫，起初還以為是發生了車禍，走近後發現是一個長達20多米的鋼架廣告牌砸中了人。大家隨即擡起廣告牌的一端救人。