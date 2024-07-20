雲南高校美術系主任涉嫌抄襲畫作　舉報人：兩畫重疊幾乎完全一致

中國美術家協會會員孫鳳英近日在網上公開質疑，玉溪師範學院美術系主任禾某佳涉嫌抄襲其美術作品。對此，中國美術家協會表示，暫時還無法判斷是否存在抄襲，又指已請了相關的專家組進行核對，目前還在走流程。



6月23日，中國美術家協會在官網公示第十四屆全國美術作品展覽中國畫展區作品覆評結果，玉溪師範學院的美術系主任禾某佳的美術作品《綻放·民族團結之花》名列其中。然而，孫鳳英稱，7月2日，她發現了這幅作品與自己的作品《九重葛》，在構圖、人物動作上存在驚人的相似之處。

禾某佳的《綻放·民族團結之花》。（澎湃新聞）

禾某佳另一作品《在遠方1》。（澎湃新聞）

據孫鳳英介紹，她在2019年創作《九重葛》，其是以當代女性為題材的中國畫，背景的花卉九重葛也是作品的名字，這種花卉以其獨特的花語象徵著熱情、活力和堅韌不拔的精神及生命力。作品中最前方的白裙女子，是她以自己為模特擺拍寫生創作，貓也是她以自己的寵物為原型所創作。

孫鳳英的《九重葛》。（澎湃新聞）

孫鳳英認為，禾某佳的作品《在遠方1》及《綻放民族團結之花》涉嫌抄襲上述作品，禾某佳只是做了色彩、服飾的調整修改及添加了兩名人物，畫中背景屏風也是借鑒明顯。在人物構圖以及部分素材上，禾某佳的作品也是與她的畫相同的。將兩張畫重疊後，可發現禾某佳作品中，前面三個人物的造型、動作、發型等和《九重葛》幾乎完全一致，只是頭飾服裝及渲染技法上有了改變，「毫不相關的兩個地域的兩個人在創作上不會出現這麽多相似之處」。

作品並列對比。（澎湃新聞）

畫作疊加效果。（澎湃新聞）

於是，孫鳳英向第十四屆全國美術作品展中國畫作品展舉辦方中國美術家協會的維權部門舉報。7月5日，她接到中國美術家協會的電話，告知禾某佳作品已經從展覽中撤下。

7月17日，中國美術家協會維權處工作人員表示，抄襲行為是否屬實，還需要專家組人員核對甄別後給出結論，該作品也並未展出。18日，玉溪師範學院科技處負責人表示，學校目前已經知曉了這一情況，但需要中國美協確認抄襲屬實後，校方才會做出處理措施，目前禾某佳不便受訪，「後續如果屬實的話，學校也會相應地根據學校的規定處理」。