國台辦：民進黨怕兩岸走近走親　閩南語改名台語屬又一去中化鬧劇

周三（24日）上午，國台辦舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮就一系列涉台問題回應。



朱鳳蓮表示，二十屆三中全會會議審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，是指導新征程上進一步全面深化改革的綱領性文件，為中國式現代化提供了強大動力和制度保障。而大陸將堅持以人民為中心的發展思想，一如既往地尊重、關愛、造福台灣同胞，同台灣同胞率先分享中國式現代化發展機遇、共享祖國大陸發展進步成果，不斷完善增進台灣同胞福祉的政策制度，不斷增強台灣同胞的獲得感、幸福感和榮譽感。他們堅信，隨著中國式現代化的全面推進，隨著越來越多的台灣同胞參與進來，廣大台灣同胞和台灣企業的發展空間會更廣、舞台會更大、機遇會更多。

第二十屆三中全會，中央委員會總書記習近平發表重要講話。（影片截圖）

她批評，民進黨當局為了謀求政治私利，罔顧民生需求和民眾福祉，以各種借口通過各種方式干擾阻撓兩岸交流。他們之所以這麽做，是害怕兩岸同胞走近走親，害怕台灣民眾了解大陸的真實情況，害怕其精心編造謊言被戳穿。台灣民眾來大陸旅遊交流的興趣意願強烈，島內業界也一直呼籲民進黨當局盡快解除台灣旅行社組團來大陸旅遊禁令。陸方希望民進黨當局順應民意，停止粗暴恐嚇台灣民眾來大陸旅遊交流，停止損害台灣民眾和相關業者利益。

日前，台灣總統賴清德在民進黨全代會上致辭全程使用閩南語。另外，民進黨當局教育事務主管部門日前預告，將「閩南語語言能力認證考試」更名為「台灣台語語言能力認證考試」。對此，朱鳳蓮回應，這是民進黨當局處心積慮搞「去中國化」的又一出鬧劇。台灣鄉親講的閩南語、客家話，和福建、廣東鄉親講的閩南語、客家話是一樣的，是漢語在長期歷史中形成的地域性分支或變體，由福建、廣東地區先民帶到台灣地區。民進黨當局企圖在方言名稱上做政治文章，完全是自欺欺人。無論他們怎麽折騰，都磨滅不了台灣社會的中華文化印記，淡化不了台灣同胞的中華民族意識。

2023年7月，特朗普接受媒體專訪時，對美國出兵助台灣有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

而就美國前總統特朗普稱台灣要給美國付「保護費」，朱鳳蓮表示，島內民眾看得很清楚，美國永遠奉行所謂「美國利益優先」，台灣不會成為例外。民進黨當局甘當「棋子」，頑固「倚美謀獨」，無原則、無底線貼靠迎合外部勢力，在賣台、害台的邪路上一條道走到黑，「棋子」最終只會變成「棄子」，將台灣推入險境，給台灣同胞帶來深重禍害。

她進一步指，民進黨當局極力貼靠美方，一意孤行加緊「倚外謀獨」、「以武謀獨」，導致台海緊張動蕩，嚴重威脅台灣同胞安全福祉。他們渲染所謂「大陸威脅」，大肆揮霍台灣老百姓血汗錢向美國購買武器，千方百計迎合美國一步步將台灣綁上「台獨」戰車，裹挾台灣民眾當「台獨炮灰」。越來越多的台灣民眾對此強烈反對和不滿。他們充分認識到，「倚美」只會「害台」，「以武謀獨」更是絕路一條。民進黨當局應當放棄「以武謀獨」、「倚外謀獨」的企圖，停止把台灣帶向兵兇戰危的險境。