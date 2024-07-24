格美加強為超強颱風　周四往梅州汕頭廈門等地高鐵停運

今年第3號颱風「格美」已由強颱風級加強為超強颱風級，中央氣象台周三（24日）上午發布颱風紅色預警。受格美影響，福建省內全部旅客列車將於周四（25日）停運，深圳鐵路前往梅州、汕頭、廈門、溫州等列車亦將停運。



格美路徑預測圖。（中央氣象台）

中央氣象台預計，格美將於24日夜間在台灣花蓮到基隆一帶沿海登陸，之後穿過台灣島，於25日下午到夜間在福建福鼎到晉江一帶沿海登陸，然後深入內陸北上。

為確保鐵路運輸安全，中國鐵路南昌局集團有限公司於周二（23日）、24日先後啟動管內甬廣、合福高鐵，杭深、昌福、福平、龍漳、衢寧、建化、鷹廈、峰福等鐵路線路區段防洪防颱風應急響應，計劃停運福建省內25日全部旅客列車和周五（26日）部分旅客列車。

此外，深圳鐵路亦將對部分動車組列車採取停運、變更運行區間措施，預計25日途經杭深高鐵前往梅州、汕頭、廈門、溫州等地區的動車組列車全部停運，上述部分動車組列車變更運行區間至潮汕站終止。

深圳鐵路前往梅州、汕頭、廈門、溫州等列車亦將停運。（深圳衛視）

據介紹，乘客於深圳仍可乘坐部分高鐵前往潮汕站，但無法前往汕頭、梅州西、廈門北等更遠的車站。

另據《第一財經》報道，目前受颱風影響的相關機場航班仍在運行，不過也有航班取消。截至24日下午1時40分，福州長樂機場取消航班140架次，取消率35%，延誤航班23架次，延誤率6%；廈門高崎機場取消航班82架次，取消率13%，延誤航班56架次，延誤率4%。