強颱風格美｜爆發式增強！氣象分析師：恐成今年西北太平洋風王

中央氣象台24日發布消息指出，今年第3號颱風「格美（ Gaemi，台灣稱凱米）」已於24日8時加強為超強颱風，「格美」將迎爆發式增強。台媒引述大陸氣象分析師表示，「格美」雲體龐大，中心密實，結構不對稱，隨著強度進一步增強，恐成今年的西北太平洋風王。



據路徑推測，「格美」潛在影響的省（區市）會超過10個，台灣主要影響時段24日至25日；福建、浙江25至26日；江西、安徽26至27日；河南、山東27日；河北、北京、天津27至28日；遼寧吉林28至29日。



凱米（格美）颱風將往中國大陸移動，預計將影響十個省分。（圖／翻攝自微博／中國氣象愛好者）

台灣中央氣象署24日上午表示，過去3小時凱米強度有明顯增強，已經增強為強烈颱風，且路徑不排除會滯留，向南打轉後，登陸宜蘭和花蓮一帶。

中國大陸中央氣象台分析，格美颱風中心附近最大風力16級（52公尺／秒） ，中心最低氣壓935 hPa，預計格美將以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，強度逐漸增強。

中央氣象台指出，「格美」成為今年首個超強颱風，在登陸中國前，強度會減弱，預計24日晚上以強烈颱風級在台灣中北部沿海登陸。

格美路徑與杜蘇芮相似 將影響十個省份

氣象分析師表示，從目前預報來看，「格美」登陸後路徑跟「杜蘇芮」非常相似，「2023年第5號颱風「杜蘇芮」登陸後殘餘環流深入北方，導致京津冀出現極端暴雨，造成嚴重的災情。

報道指出，中國北方需警覺可能有極端強降雨，主要是河南、河北、山東、遼寧等地要警惕颱風可能導致強降雨，不過，「格美」這次不會在華北停滯，跑得比較快，強降雨影響時段不會太久。