颱風格美逼台｜21縣市周三停班停課 暴風圈漸進入台灣東半部近海
撰文：蕭通
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中度颱風格美（Gaemi，台稱凱米）逼近台灣，全台周三（24日）只有金門縣正常上班上課，其餘21縣市都停班停課。台鐵也宣布，周三中午前所有對號列車停駛。中央氣象署指出，暴風圈會在白天逐漸碰觸台灣陸地，各地風雨將逐漸明顯，北部、東部恐有強風豪雨，中南部風雨也會逐漸增加，山區須留意土石坍方等危險。
周二晚上11時，格美中心位置在鵝鑾鼻的東北東方約350公里處，向西北轉西北西移動，暴風圈已逐漸進入台灣東半部近海，對台灣陸地將構成威脅，颱風暴風圈會在周三碰觸陸地。
中央氣象署維持對格美發布海上、陸上颱風警報。目前凱米為中度颱風，因所處環境條件有利發展，預估其接近台灣近海時，強度還會再增強，暴風圈也會再擴大。
目前，全台18縣市發布已發出「豪雨特報」，料宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、新北市、新竹縣、高雄市等山區有局部大雨或豪雨。
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