陜西高校副教授涉向女畢業生發生殖器照　還稱「相信妳懂得欣賞」

陜西師範大學新傳學院副教授王某某周一（22日）在一個畢業生微信群組內，被指曾給其指導過的女畢業生發不雅照片，隨後群主表示學校已經知曉並會聯繫當事人核查此事，學校會依法依規嚴肅處理，還解散了該微信群。目前，王某某的簡介已從學院官網上撤下，新傳院一負責人周三（24日）表示，校方正在嚴肅地進行調查核實和處理程序。



陜西師大新聞與傳播學院畢業生小玉（化名）表示，周一中午，她在微信上向其畢業論文指導老師王某某發了個微博鏈接，內容是「人大女博士舉報博導性騷擾」，隨後又發去了人大校方已介入調查的回應。對方回覆：「小玉最近都還好吧？」小玉則回應：「挺好的啊王老師，就是看到新聞想起來那會您給我發過您的生殖器照片，讓我欣賞，所以也給您分享一下哈。」

當晚20時40分許，小玉又將其和王某某的對話截圖發到一個成員達200多人的同級畢業生微信群中，並表示要讓更多的人知道，「至少保護好後面的學妹們，這就是我最希望的事情了」。除了一眾畢業生，群組成員還包含部分教職人員。

小玉和王某某的對話截圖。（澎湃新聞）

上述對話截圖顯示，在小玉發送鏈接並指出王老師曾有劣跡後，王某某曾給小玉撥打語音電話，但小玉未接聽，稱不方便接。小玉並對王某某稱：「我這些年也從不少校友那聽說過王某某老師對其他女生的騷擾經歷，所以這種新聞肯定要分享給王老師的。」對此，王某某回應：「謝謝，是要引以為戒啊，謝謝謝謝！」

而在小玉發送對話截圖後，群組群主表示，學校已經知曉並且會聯繫當事人核查此事，學校會依法依規嚴肅處理，還表示他將解散群聊，等待學校一一對接當事人。說罷即將該群解散。

群主表示學校正在核查此事。（澎湃新聞）

小玉向內媒透露稱，在她畢業前，王某某曾向其講述性生活細節，並以提供穿衣建議為由觸摸其臀部等。畢業後，王某某更曾透過微信向她發送生殖器照片，並配有「我相信妳是懂得欣賞的」之類的話語。

王某某在官網上的簡介已撤下。

小玉又稱，2015年期間，有同學帶著列印的聊天記錄找校方舉報王某某的性騷擾行為，但最終不了了之。但她選擇揭露此事，除了是想保護學妹們，還希望讓有類似經歷的同學校友知道她們不是孤單的，被傷害的經歷不是她們的錯，不是她們的羞恥。