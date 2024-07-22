人民大學博士生舉報遭65歲導師強吻摸胸 公開過程錄音 校方調查
撰文：盛昀
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昨日（21日），內地知名高校中國人民大學有在讀女博士生拍片實名擧報其導師，放出錄音指導師涉及性騷擾及強制猥褻，還要求發生性關係。今日（22日），中國人民大學發布聲明指將開展調查核實。
昨日（21日）有網民拍片舉報指，自己是中國人民大學文學院在讀博士生王迪，實名舉報其導師——65歲的人大文學院原黨委書記兼副院長、博士生導師王貴元教授於2022年5月21日對其進行性騷擾並強制猥褻，還要求與其發生性關係。
王迪在發出的錄音舉報材料中稱，該教授「當著我的面脫衣服」「要和我做夫妻」，還涉及「強制親吻、觸摸胸部」等猥褻行為。
王女指，因她拒絕與王貴元發生性關係，王貴元在其後兩年多時間裏對她進行打擊報復，並威脅其不能畢業。
今日（22日）上午，中國人民大學官方微博發布聲明指，關注到網上關於王某某涉嫌師德失範行為的舉報信息後，高度重視，第一時間成立工作組，連夜開展調查核實，學校將於近日公布調查處理結果。
公開資料顯示，中國人民大學地處北京 ，位列中國「雙一流」「211工程」「985工程」，是一所以人文社會科學為主的綜合性研究型全國重點大學。
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