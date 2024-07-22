人民大學博士生舉報遭65歲導師強吻摸胸　公開過程錄音　校方調查

昨日（21日），內地知名高校中國人民大學有在讀女博士生拍片實名擧報其導師，放出錄音指導師涉及性騷擾及強制猥褻，還要求發生性關係。今日（22日），中國人民大學發布聲明指將開展調查核實。



中國人民大學在讀博士生。（影片截圖）

涉事教授王貴元。（學校官方網站）

昨日（21日）有網民拍片舉報指，自己是中國人民大學文學院在讀博士生王迪，實名舉報其導師——65歲的人大文學院原黨委書記兼副院長、博士生導師王貴元教授於2022年5月21日對其進行性騷擾並強制猥褻，還要求與其發生性關係。

王迪在發出的錄音舉報材料中稱，該教授「當著我的面脫衣服」「要和我做夫妻」，還涉及「強制親吻、觸摸胸部」等猥褻行為。

錄音材料中的重要節點。（影片截圖）

錄音材料中的重要節點。（影片截圖）

王女指，因她拒絕與王貴元發生性關係，王貴元在其後兩年多時間裏對她進行打擊報復，並威脅其不能畢業。

今日（22日）上午，中國人民大學官方微博發布聲明指，關注到網上關於王某某涉嫌師德失範行為的舉報信息後，高度重視，第一時間成立工作組，連夜開展調查核實，學校將於近日公布調查處理結果。

公開資料顯示，中國人民大學地處北京 ，位列中國「雙一流」「211工程」「985工程」，是一所以人文社會科學為主的綜合性研究型全國重點大學。