林襄舊愛被指性騷擾「拍女網民屁股」網紅孫生回應：還跟我去愛愛
撰文：聯合新聞網
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林襄舊愛網紅孫生近來遭一名女網民指控被「拍屁股」、言語調戲，讓女網民感到相當不舒服。對此，孫生也出面回應。
日前一名女網民在Dcard以「網紅反骨余X生性騷擾」為標題發文，表示自己與朋友到信義區，剛好遇到孫生便與他拍照，友人來也繼續與孫生連絡，後來還陪著友人與孫生吃飯，過程中孫生不斷開黃腔，還稱想到汽車旅館、喜歡多人等等內容。
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後來女網民單獨與孫生在一起時，孫生表明她與朋友兩人「一胖一瘦剛剛好」、「你這種才是我想要的，有肉撞起來才爽」並用手拍了一下她屁股，讓她相當不舒服。她的友人得知實情後便找孫生理論，並公開雙方對話紀錄，孫生也坦承確有此事「有，有這樣拍一下」，認為是對方太保守。
消息一出，引發網民熱議，經常評論時事的網紅峰哥也拍片談此事。對此，孫生則在影片下方留言區回應：
我要回應什麼，完整截圖也不發，當天跟我說好啦沒事，還跟我去愛愛。
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而團長酷炫也開直播談此事，直言孫生就宛如是行走的「愛愛機器」，呼籲女生們不要跟孫生出去。酷炫也透露，女網民本來發文的目的是希望能提請女生注意安全，不料發文後留言風向卻轉為指責、檢討受害者，女網民最終才刪文。直播最後，酷炫強調：「比起注意安全，我更鼓勵女生不要跟孫生出去，這就是今天的結論」。
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