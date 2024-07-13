林襄舊愛被指性騷擾「拍女網民屁股」網紅孫生回應：還跟我去愛愛

林襄舊愛網紅孫生近來遭一名女網民指控被「拍屁股」、言語調戲，讓女網民感到相當不舒服。對此，孫生也出面回應。



日前一名女網民在Dcard以「網紅反骨余X生性騷擾」為標題發文，表示自己與朋友到信義區，剛好遇到孫生便與他拍照，友人來也繼續與孫生連絡，後來還陪著友人與孫生吃飯，過程中孫生不斷開黃腔，還稱想到汽車旅館、喜歡多人等等內容。

網紅孫生曾與啦啦隊女神林襄拍拖。（IG@soon6669）

【圖輯】點圖放大看更多孫生照片👇👇👇

+ 12

後來女網民單獨與孫生在一起時，孫生表明她與朋友兩人「一胖一瘦剛剛好」、「你這種才是我想要的，有肉撞起來才爽」並用手拍了一下她屁股，讓她相當不舒服。她的友人得知實情後便找孫生理論，並公開雙方對話紀錄，孫生也坦承確有此事「有，有這樣拍一下」，認為是對方太保守。

消息一出，引發網民熱議，經常評論時事的網紅峰哥也拍片談此事。對此，孫生則在影片下方留言區回應：

我要回應什麼，完整截圖也不發，當天跟我說好啦沒事，還跟我去愛愛。

網紅孫生曾與啦啦隊女神林襄拍拖。（fb@林襄）

【圖輯】點圖放大看更多林襄IG性感照👇👇👇

+ 31

而團長酷炫也開直播談此事，直言孫生就宛如是行走的「愛愛機器」，呼籲女生們不要跟孫生出去。酷炫也透露，女網民本來發文的目的是希望能提請女生注意安全，不料發文後留言風向卻轉為指責、檢討受害者，女網民最終才刪文。直播最後，酷炫強調：「比起注意安全，我更鼓勵女生不要跟孫生出去，這就是今天的結論」。

孫生出面回應性騷醜聞一事。（截圖）

延伸閱讀：

「神鬼戰士II」超越阿湯哥 預告狂破1.8億次點閱

「美國隊長4」預告首發 經典反派「紅浩克」現身

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】