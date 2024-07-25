《北京宣言》突出中國外交新打法　金燦榮：沒收美國手上的「牌」

在北京的協調下，巴勒斯坦14個派別23日首次齊聚北京舉行和解對話，並共同簽署《關於結束分裂加強巴勒斯坦民族團結的北京宣言》（以下簡稱《北京宣言》），中國人民大學國際關係學院教授金燦榮認為，此事體現中國受信任程度高於美俄，也有力北京未來在中東地區發揮更大影響力。同時，相對美國外交善於「離岸平衡」、製造矛盾，中國外交打法以和解為導向，等同沒收美國手裡的「牌」，《北京宣言》在大格局中依舊牽涉到中美博弈。



央視報道，巴勒斯坦各派別內部和解對話本月21日至23日在北京舉行。巴勒斯坦各派別內部和解對話閉幕式23日上午舉行。巴勒斯坦各派代表簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅亦出席該場記者會。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮25日於《觀察者網》發表文章，分析巴勒斯坦各派別內部要和姐，為何選在北京。金燦榮表示，主要是中國在巴勒斯坦問題上秉持了客觀公正的立場，巴勒斯坦各派對中國比較信任所致。「要是換到美國，像哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）肯定不信任它。即便是俄羅斯，我估計也有一些派別也不信任它。在中美俄三家裡面，中國的信譽最好。」

金燦榮認為，《北京宣言》的發表，彰顯中國是具有影響力的協調國，而王毅提出「三步走」倡議，儘管現階段難落實，距離實現還挺遠，但長期而言，依舊有希望實現。

王毅提出「三步走」倡議包含：儘快推動加沙地帶停火，把人道主義物資送進去；堅持「巴人治巴」原則，攜手推進戰後治理：以及推動巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，著手落實「兩國方案」。

對於《北京宣言》，金燦榮特別點出其中一項共識，即各派明確認定巴勒斯坦解放組織是所有巴勒斯坦人民的唯一合法代表，金燦榮認為，過去關於巴勒斯坦怎麼建國，各方總是爭吵，如今承認巴勒斯坦解放組織是唯一合法代表，等同確認前提，接下來組建和解政府就好推進。

中國人民大學教授金燦榮表示，作為協調國，得有一定的影響力，《北京宣言》的發表，示意中國對巴勒斯坦這些政治派別具有影響力。（VCG）

「《北京宣言》給解決巴勒斯坦問題提供了正確答案。任何事情，如果沒有是非標準就亂來了，有了是非標準就好辦」，金燦榮樂觀認為，巴勒斯坦14個派別齊聚北京簽署《北京宣言》，對巴勒斯坦的前途有利，對中國在中東地區發揮更大影響、更大作用也是有利；且不管美國怎麼想，各方在北京提出的這個方案未來必定實施，由中國提出的方案，未來各方也都得表示一定尊重。

對於中國外交變化，金燦榮表示，中國過去並不主動觸及國際熱點，要碰也是等別人提方案，北京要麼支持、要麼反對、要麼中立。現在，中國參與解決國際熱點問題更顯積極，而且還碰難題，碰的方法跟美國也不一樣：美國永遠是支持一派打一派，搞「離岸平衡」，特別善於分而治之；中國去了就搞和解。長遠看，中國的打法是對的，對美國也構成了挑戰——中國把矛盾搞沒了，美國的抓手就沒了。因此，中國整個外交風格的變化，看上去是個很小的收穫，實際上在大格局裡面是牽涉到中美博弈的。

最後，金燦榮主張，中國處理國際熱點問題方法好，而且有實際價值，在國際上的信譽度就上來了。接下來，中國外交要把信任度用好，取得更大的成績。