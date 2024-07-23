簽《北京宣言》結束分裂巴勒斯坦　北京的又一次發力　誰喜誰酸

7月23日，巴勒斯坦各派在北京簽署《關於結束分裂加強巴勒斯坦民族團結的北京宣言》。值得注意的是，不僅有法塔赫和哈馬斯，而是來自巴勒斯坦的14個政治派別代表共同簽署。可見，對於未來的憧憬和對和平的渴望。法塔赫和哈馬斯4月份已經在北京舉行了第一輪磋商，此番對話是第二輪磋商。兩輪之後，在北京簽署《北京宣言》。考慮到巴以衝突的大背景，分裂17年的哈馬斯和法塔赫能否願意合作，對於加沙戰後重建至關重要。



坦率地說，在安理會五強中，美國被公認偏袒以色列，英國和法國也不受巴各方信任，俄羅斯則陷於自身的戰場衝突，中國，也只有中國，才更適合扮演和事佬的角色。一年前，正是在中國斡旋之下，伊朗和沙特實現了歷史性和解，如今，在中國的努力下，哈馬斯和法塔赫關係也取得歷史性突破。

說起來，哈馬斯和法塔赫的恩怨，那可真是剪不斷理還亂。它們就像是巴勒斯坦這個大家庭裡的兩個兄弟，卻因為理念不合，長期鬧彆扭。哈馬斯，那個堅持用武力爭取巴勒斯坦獨立的「硬漢」，總想着通過戰鬥來解決問題；而法塔赫，則更像是家裡的老大哥，主張通過和平談判和國際社會的幫助，來實現巴勒斯坦的建國夢。一個激進，一個溫和，誰也說服不了誰，結果就是巴勒斯坦內部四分五裂，外界看着也是乾着急。

在安理會五強中，美國被公認偏袒以色列，英國和法國也不受巴各方信任，俄羅斯則陷於自身的戰場衝突，只有中國才更適合扮演和事佬的角色。(Getty)

長期以來，法塔赫的妥協並沒有給巴勒斯坦帶來公民權和自主權。哈馬斯的武裝抵抗更是給加沙帶來了滅頂之災。不管是和平途徑還是武力途徑，巴勒斯坦的獨立建國之路依然看不到希望。7月17日，美國主導以色列和巴勒斯坦在以色列進行會談。以色列堅決反對法塔赫拉法口岸的管理，更不要說加沙地區的管理了。美國不用說，自然是站在以色列一邊的。這樣的三方會談，毫無意義。

此外，美國接連兩次在安理會上動用一票否決，阻止巴勒斯坦建立國家。美國人的的理由是：巴勒斯坦沒有一個統一的管理組織。言外之意，是巴勒斯坦的阿拉伯人派系鬥爭激烈。以前，以色列攻打加沙的時候，法塔赫秀手旁觀，就是為了等待戰爭結束後，收穫漁翁之利。如今，法塔赫認清美國的真實面目。現在阿巴斯終於明白，在以色列眼裏，法塔赫和哈馬斯沒有差別，都是要消滅的物件，因為阻擋了以色列侵略巴勒斯坦。阿巴斯和他的法塔赫終於明白「唇亡齒寒」、「假道伐虢」的故事寓意。阿巴斯和他的法塔赫終於同意在北京的推動下，加快巴勒斯坦內部實現和解團結。

這次，情況看來是有了轉機。中國，這個在全球舞台上越來越有影響力的國家，向巴勒斯坦兩派伸出了橄欖枝。中國知道，要想解決巴以衝突，巴勒斯坦內部的團結至關重要。於是，中國就扮演起了「和事佬」的角色，邀請哈馬斯和法塔赫的高層來北京，希望能給他們提供一個坐下來好好聊聊的平台。

阿巴斯和他的法塔赫終於明白「唇亡齒寒」、「假道伐虢」的故事寓意。(Getty)

中國一直是致力於尋求基於國際法的建設性解決方案，充分尊重巴勒斯坦人民的意願，敦促國際社會回歸「兩國方案」的正確軌道，儘快建立獨立的巴勒斯坦國。中國一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，支援巴勒斯坦各派別通過對話協商實現和解，支援巴勒斯坦早日實現團結統一、獨立建國。中國不懈努力，積極安排巴勒斯坦各派再度聚首北京和談。今年4月份第一次北京和談以來，僅僅三個月後第二次在北京和談。可見，北京在背後的不遺餘力。

在會談開始前，法塔赫中央委員會委員阿紮姆·艾哈邁德向土耳其阿納多盧通訊社表示，法塔赫將「以開放的心態參加在中國舉行的會議，並認真考慮結束分裂」。哈馬斯政治局成員胡薩姆·巴德蘭則表示，哈馬斯「以積極的精神和愛國責任」接受中方邀請，因為他們「渴望實現民族團結」。

會談中，相信雙方雖然心裏都憋着氣，但在中國這個中立且公正的第三方面前，還是儘量克制了自己的情緒。他們知道，這次會談不是為了吵架，而是為了找到一條出路，讓巴勒斯坦人民能夠早日過上安穩的日子。所以，雙方圍繞如何解決內部分歧、如何推動與以色列的和談等核心議題，展開了深入的討論。

哈馬斯政治局成員胡薩姆·巴德蘭則表示，哈馬斯「以積極的精神和愛國責任」接受中方邀請，因為他們「渴望實現民族團結」。(Getty)

當然，《北京宣言》之後是否一蹴而就，還需要觀察。但至少，他們開始願意傾聽對方的聲音，開始嘗試去理解對方的立場。這本身就是一種進步，一種向和平邁出的重要步伐。而再以前車之鑒，沙特和伊朗去年在北京主持下達成恢復外交關係協定後，雙方的溝通和交往在穩步推進中。

中國的角色，就像是一位智慧的導師，不僅為雙方提供了會談的場所，還積極引導他們尋找共同點，尋找解決問題的辦法。中國的這種大國擔當，贏得了中東乃至全世界國家的讚賞。沙特官方電視台就評論說，中國的這一外交舉動，無論成功與否，都展現了中國作為安理會常任理事國的責任與擔當，值得敬佩。黎巴嫩Elnashra新聞門戶網站報導稱，（法塔赫與哈馬斯）在中國會面並非新鮮事，卻具有重要意義，這表明中國作為「在全球舞台上具有重大影響的大國，受到雙方的認可」。卡塔爾半島電視台評論稱，這彰顯了中國的「外交雄心」。

中國深知，中東的和平穩定對於全球的和平與發展至關重要。而巴勒斯坦問題，又是中東和平進程中的一塊難啃的硬骨頭。如果巴勒斯坦內部不能實現和解，那麼巴以衝突就很難得到根本解決，中東的和平穩定也就無從談起。所以，中國願意站出來，發揮自己的影響力，為巴勒斯坦兩派的和解創造條件。中國相信，只要雙方都有誠意，都願意為和平付出努力，那麼就沒有什麼問題是解決不了的。

筆者認為假如巴勒斯坦內部不能實現和解，那麼巴以衝突就很難得到根本解決，中東的和平穩定也就無從談起。(Getty)

和談的道路注定不會一帆風順。哈馬斯和法塔赫之間的分歧由來已久，要想在短時間內消除這些分歧，難度可想而知。但中國相信，只要雙方能夠保持耐心和理性，繼續通過對話和協商來尋找共識，那麼總有一天，他們會找到一條通往和平的道路。《北京宣言》既是一個階段性談判的結果，更是一個開始。在這個過程中，北京也將繼續發揮自己的作用，為巴勒斯坦兩派的和解提供更多必要的支持和幫助。

巴勒斯坦各派在北京簽署了《北京宣言》。這是巴勒斯坦國內結束分裂、加強團結的新的啟程。這是繼成功斡旋沙特和伊朗和談之後，讓世人再次見識了中國促和談的實力，而這更進一步讓世界看到中國與美國的不同，中國有耐心也有韌性去促成不可能的可能。