巴勒斯坦各派別簽署《北京宣言》 中國外交部：看重道義主張公正
撰文：王海
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巴勒斯坦各派別7月23日在北京會談後簽署《北京宣言》，中國外交部發言人毛寧24日表示，中方在巴勒斯坦問題上沒有私利，看重的是道義，主張的是公正。
毛寧表示，巴勒斯坦14個派別舉行和解對話，簽署《北京宣言》，為巴勒斯坦人民帶來希望與未來，也是推動解決巴勒斯坦問題、實現中東和平穩定的重要一步。巴勒斯坦內部和解的關鍵是堅定信心，把握方向，循序漸進，只有不斷凝聚共識，並將之付諸實踐，和解進程才能越走越實，內部才能更加團結統一。
毛寧指出，和平不會一蹴而就，但只要方向是正確的，就應當持之以恆毫不動搖地走下去。巴勒斯坦問題是中東問題的核心，中方在巴勒斯坦問題上沒有任何私利。中方看重的是道義，主張的是公正，始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利，支持中東地區國家人民將命運掌握在自己手中。
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