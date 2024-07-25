新冠疫苗｜黑龍江公布自費價格成全國首省　單針最高368元

自7月15日起，內地多地將新冠疫苗免費接種調整為自費接種。近日，黑龍江成為首個公布自費接種價格的省份，依廠牌不同，單針最高368元（人民幣．下同）。



多地醫院與衛生組織相繼通告，自7月15日起，新冠疫苗免費接種將調整為自費接種，醫保基金不再支付疫苗及接種費用，各級財政也不再給予相關補助。而黑龍江近日發布了「黑龍江省新冠病毒疫苗准入評審結果公告」，成為自費政策上路後，首個公布疫苗接種價格的省份。

公告顯示，共有8款疫苗入選，生產企業均為目前主流的疫苗廠商。其中價格最高者為康希諾生物生產的「吸入用重組新型冠狀病毒XBB.1.5變異株疫苗」，3人次使用劑量的價格為1104元，換算單人單針的接種價格為368元；價格最低的為萬泰生物生產的「鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗」，單人單針的價格為126元。

其他幾款的單人單針價格落在300元左右，其中成都威斯克生物醫藥有限公司生產的「重組三價新冠病毒（XBB+BA.5+Delta變異株）三聚體蛋白疫苗（Sf9細胞）」、「重組新冠病毒（XBB變異株）三聚體蛋白疫苗（Sf9細胞）」，2人次使用劑量價格均為596元，換算單人單針的價格是298元。

黑龍江疾病預防控制中心人員表示，這次公布的只是疫苗價格，並不包括接種費用。根據該省的規定，疫苗接種費用是每針16元。

報道提，自2020年底內地首次批准新冠疫苗附條件上市後，已有多款疫苗上市，並歷經幾輪更新。然而，隨著疫情流行常態化，市場對疫苗的需求大幅減少。有業界人士表示，市場需求量不大，故公司疫苗生產線處於停產狀態，至於有多少人願意自費接種，則仍有待觀察。