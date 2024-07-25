背到現在還沒爛！巴黎現2008北京奧運背包　外國記者大讚中國製造

「你的背包，背到現在還沒爛」，周三（7月24日），一位西班牙記者背着北京奧運會的背包出現在巴黎街頭，引起關注。據他介紹，自己2008年起就開始使用這個背包，如今已經16個年頭，「這是史上最好的背包。」



一位西班牙記者背着北京奧運會的背包出現在巴黎街頭。（網上圖片）

不少外國記者時至今日仍背着2008年北京奧運會的背包。（北京日報）

事實上，今次並非這款背包在2008年北京奧運會後首次亮相。據《九派新聞》報道，大部分國際綜合性運動會中，都能找到這款背包的身影，亦有外國記者表示，「背包對於一個攝影記者來說太重要了，這個包的質量和設計都很友好。」

2010年南非世界盃期間，就有新華社記者在南非發現這款背包屢見不鮮；2016年里約奧運會上，北京日報記者亦見到不少外國記者背着這款背包，並誇讚「2008年北京奧運會媒體包是最好的、最實用的、最結實的媒體包。」

在北京奧運會的13年之後，東京奧運會上一位伊朗記者坦言自己每逢大賽都背着上述背包，「算上東京奧運會，我參加過四屆奧運會的採訪報道，每一次都會背着北京的媒體包，因為它的質量非常好。它是專門為職業攝影師設計的。」

同樣在東京奧運會上，一名來自西班牙的記者表示，他和伊朗記者一樣，也是背着這個包去了倫敦、里約，又背到了東京。「盡管他的包上已經有一些磨損，但是看起來還不算太舊。」

伊朗記者坦言自己每逢大賽都背着這款背包。（浙視頻）

西班牙記者。（北京日報）

2022年北京冬奧會。（網上圖片）

2022年卡塔爾世界盃。（果然視頻）

有網民稱，「不愧是中國製造」。（網上圖片）

除此之外，今年亦有許多其他中國製造助力巴黎奧運，包括可變燈光的彩色乒乓球枱、塞納河邊的巨大LED屏、使用智能晶片技術和納米抗菌塗層膜的運動墊等，還有100萬個義烏製造的奧運手環已運往巴黎，80%的奧運會吉祥物公仔也都是中國製造。

網民點睇：

「工作都還挺穩定。」

「油然而生一種自豪感。」

「北京奧運會過去竟然已經16年了。」

「我感覺它還能堅持到我們再舉辦奧運會那一天。」

「不愧是中國製造，只要你不丟，可以傳三代。」