巴黎奧運｜中國隊歷屆奧運奪263金　這個水上項目稱冠最多？

2024巴黎奧運將在7月26日至8月11日舉行。在歷屆的夏季奧運會上，中國體育代表團總共奪得多少枚金牌？金牌數量最多的前十個項目是什麽？在巴黎奧運會開幕前，國際奧委會公布權威答案。



國際奧委會巴黎奧運會信息服務提供的最新數據顯示，從許海峰1984年為中國「射落」奧運會首金開始，中國體育代表團從洛杉磯奧運會至東京奧運會，十屆夏季奧運會中共奪得263金。

中國游泳隊在東京奧運贏得6面獎牌，其中3面金牌。（資料圖片／Getty Images）

具體奧運會和獎牌數分布如下：1984年洛杉磯奧運會，15金8銀9銅，共32枚獎牌；1988年首爾奧運會，5金11銀12銅，共28枚獎牌；1992年巴塞羅那奧運會，16金22銀16銅，共54枚獎牌；1996年亞特蘭大奧運會，16金22銀12銅，共50枚獎牌；2000年悉尼奧運會，28金16銀14銅，共58枚獎牌；2004年雅典奧運會，32金17銀14銅，共63枚獎牌。

中國體育代表團歷屆夏季奧運會獎牌數。（新華社）

2008年北京奧運會，48金22銀30銅，共100枚獎牌；2012年倫敦奧運會，39金31銀22銅，共92枚獎牌；2016年里約奧運會，26金18銀26銅，共70枚獎牌；2020年東京奧運會（實際於2021年舉行），38金32銀19銅，共89枚獎牌。

至於項目分布數據表明，中國在33個夏季奧運會項目中獲得過奧運獎牌，奪金最多的前十個項目，分別是跳水（47金）、舉重（38金）、乒乓球（32金）、體操（29金）、射擊（26金）、羽毛球（20金）、游泳（16金）、田徑（11金）、柔道（8金）、跆拳道（7金）。

中國體育代表團夏季奧運會項目獎牌數。（新華社）

國際奧委會預測，在巴黎奧運會上，中國體育代表團很有可能在10米氣步槍混合團體項目中奪得本屆奧運會首枚金牌。

除了夏季奧運會263枚金牌外，中國體育代表團還在冬奧會上獲得22枚金牌。