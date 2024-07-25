巴黎奧運｜中國隊自帶床墊冷氣？　代表團闢謠：運動員非溫室花朵

巴黎奧運開幕在即，隨著中國代表團陸續抵達，有網民發現中國隊疑似自帶冷氣機、床墊等物資以保證運動員休息舒適。不過7月24日，巴黎奧運會中國體育代表團召開線上新聞發布會時對此傳聞進行闢謠。



巴黎奧運會運動員村。（視覺中國）

巴黎奧運會運動員村。（視覺中國）

巴黎奧運會中國體育代表團秘書長張新說，奧運村可以提供移動冷氣機租賃服務，代表團會根據天氣情況考慮租用，自帶冷氣機安裝確實是不實的，整個代表團自帶床墊也是不實的。

目前中國體育代表團團部和近20支隊伍已經入駐奧運村，張新專門介紹了奧運村食宿條件和代表團的準備情況。他說，每屆奧運會，國際奧委會和賽事組委會都會為來自全球的運動員提供良好服務，「與近幾屆奧運會相比，巴黎奧運村的食宿條件和生活環境，訓練、比賽、場館、交通服務等都各有特色，但基本標準還是一致的」。

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近期關於奧運村自裝冷氣機、中國隊攜帶床墊等消息傳播甚廣，張新也進行了辟謠：「奧運村每個代表團居住的樓是組委會統一分配的，每棟樓房型不同，制冷方式也不一樣，有中央冷氣機、水循環制冷、電扇，但從這些天巴黎的氣溫看，居住不同樓的感受實際上大致是相當的。網上有說我們帶了300多台冷氣機，應該說是不實的，奧運村可以提供移動冷氣機租賃服務，代表團會根據天氣情況，如果需要的話，也可能是對個別重點項目，如果確實感到制冷系統不好的話，我們可能會考慮租用，但是自帶冷氣機安裝確實是不實的報道。」

關於自帶床墊情況，張新說，有個別運動員或工作人員，可能有自己的睡眠習慣，或者是住在村外官方酒店的工作人員，為更好為運動員服務，有時寧可在村內的地板上臨時住一晚，所以會準備床墊。「網上自媒體看到一個床墊，就演繹成整個代表團都自帶床墊，也是屬於不實報道。」

張新表示，從目前各個隊伍反饋情況看，大家對奧運村的餐飲、設施等服務總體上是滿意的。「特別要說的是，優異的比賽成績取決於長期充分的準備和賽事的穩定發揮，中國體育代表團的廣大運動員、教練員也經常參加各類國際大賽，已經練就了能征善戰的本領。他們不是溫室的花朵，可以積極主動克服各種不適應，及時進行狀態調整。目前各隊伍正專注於賽前訓練，認真進行參賽準備。」