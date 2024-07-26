下半年「首虎」公布　第二個主動投案前省委書記羅保銘涉弊被查

中共中央紀委國家監委網站25日消息，退居第十三屆大陸全國人大華僑委員會副主任委員二線的前海南省委書記羅保銘，涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。這是繼2019年前雲南省委書記秦光榮涉嫌嚴重違紀違法主動投案後，第二宗主動投案的前省委書記。



公開資料顯示，羅保銘出生於1952年10月，天津市人，在職研究生學歷，歷史學碩士學位，1969年5月參加工作，1971年8月加入中國共產黨。

中共第二個主動投案前省委書記羅保銘涉弊被查。（南海網）

羅保銘早年在天津市工作，曾任天津市委常委、宣傳部部長，2001年7月跨省調任海南省委副書記，曾一度兼任省委宣傳部部長，2007年1月任海南省代省長，隨後去代轉正，2011年8月任海南省委書記。

2017年4月，羅保銘出任第十二屆全國人民代表大會華僑委員會副主任委員，次年出任第十三屆全國人民代表大會華僑委員會副主任委員。

羅保銘是今年下半年以來，首位被查處的中管幹部。此番羅保銘宣告被查後，中紀委官方通報的今年1月到7月被查的中管幹部升至37人。

羅保銘仕途簡歷：

2011年8月，羅保銘出任海南省委書記。

2017年4月，羅保銘轉任全國人民代表大會華僑委員會副主任委員。

2023年3月，羅保銘卸任。

羅保銘曾是十七屆、十八屆中央委員。