雲南廳官走「夫人路線」攀附秦光榮　受賄買別墅卻住集資房扮清廉

雲南省紀委監委8月23日發布了專題片《監守自盜必自毀》，披露了雲南省教育廳原副廳長朱華山的「自毀之路」。

朱華山先後擔任雲南省招生辦主任、省招生考試院院長、省教育廳副廳長（正廳級）等職，把手中招生、考試等權力變成利益交換的砝碼。他非法收受巨額賄賂，涉案金額達2,600多萬元（人民幣．下同）。



雲南省教育廳原副廳長朱華山。（影片截圖/專題片《監守自盜必自毀》）

2007年，中國富商王某認識了時任雲南省招辦主任的朱華山。此後不久，王某就在昆明某大酒店為朱華山「奉上」現金100萬元，愛財的朱華山喜形於色，很快接受了這個有錢的「朋友」。

王某通過拋撒誘餌，將朱華山手中的招生權力移花接木，為他人就學提供幫助，既做了人情，又顯示自己神通廣大，實現其商業目的。每年招考期間，王某請託幫忙，朱華山都一一照辦。2008年至2012年，朱華山先後8次收受王某所送現金250萬元、別墅一幢、紅木家具款36萬元。

楊某某是雲南多家民辦學校的董事長，比起王某的金錢開道、直奔主題，她的手段更顯「温柔」，主要圍繞朱華山的親屬、父母、子女下手，通過打「感情牌」來圍獵。

朱華山先後10次收受楊某某27萬多元。2019年9月底，明知雲南全省正在肅清秦光榮流毒，自己可能面臨組織調查，他仍讓楊某某陪同去4S店看車，並收下一輛價值110萬元的高級轎車。除了王某和楊某某，朱華山還非法收受涉黑頭目喬某、王某、楊某等7人所送現金摺合共計700多萬元。

中紀委國家監委網站曾披露，朱華山處心積慮攀附雲南省委原書記秦光榮，並走「夫人路線」討好秦的妻子黃玉蘭，以此進入秦光榮的圈子，並走上正廳級的崗位。

雲南省紀委監委推出的反腐警示專題片《清流毒——雲南在行動》披露，為求仕途通達，雲南原省委書記秦光榮安排風水大師在昆明市的名山——長蟲山上，佈下了「先天無極八卦陣」。（雲南省紀委監委反腐警示專題片截圖）

朱華山在懺悔書中寫道：「形象上，在組織面前，在公眾面前極力表現自己正直、誠實、陽光、低調、謙和的形象，而實際上是醜惡、圓滑、灰暗、私慾膨脹的自己；生活上，極力表現出嚴謹、樸素、簡單的一面，而實際是追求奢華、追求享受。」

辦案人員披露，在搜查過程中發現朱華山的家裏很樸素，因為他不敢光明正大地花受賄得來的錢。早在2006年，朱華山以給父母買房之名，用受賄款購買了一套別墅；2007年收受他人價值50萬元的奧迪（Audi）汽車一輛；2009年以借為名向他人索要300萬元，購買高檔住房一套；2011年，收受他人480多平米別墅一套；2015年，出資400多萬元購買別墅一套，並斥巨資豪華裝修。

然而，為了掩人耳目，更為營造自己清廉正直、兩袖清風的假象，朱華山長期居住在昆明理工大學的集資房（注：企事業單位為解決職工的住房問題，按成本價出售給內部職工的房屋），別墅只是偶爾去住一住，只有少數幾個親近的親戚知道他有別墅。朱華山對豪車也很感興趣，但車子到手後，他也只是偷偷摸摸開一開，還要把車上的標識取下來。

2011年，朱華山曾收受他人一套480多平米別墅。（影片截圖/專題片《監守自盜必自毀》）

2010年左右，朱華山與楊某某、歐陽某三人共同出資，在雲南某地購買土地、開發商住樓。朱華山出資272萬元，獲得分紅400萬元。

2019年11月，朱華山因涉嫌違紀違法線索被雲南省紀委監委談話。「主動配合、知無不言，背後卻精心設計、串供毀證、避重就輕」告訴歐陽某和楊某某，「有人找到他們，就說上述400萬元還沒有結算、沒有分紅，並讓他們撕掉相關憑據。」

2020年7月，朱華山接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查，同年12月被開除黨籍和公職。2021年3月，朱華山涉嫌受賄罪一案，經雲南省人民檢察院指定管轄，由文山州人民檢察院向文山州中級人民法院提起公訴。