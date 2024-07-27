颱風格美北上強降雨重心移　兩部門再預撥4.75億元救災

颱風「格美」過境福建，據「中國天氣網」消息，今明兩天（27日至28日），格美會北上，強降雨重心也逐漸北抬，其中江西、湖南、湖北以及黃淮、華北、東北等地部分地區有大暴雨，湖南等局地今天有特大暴雨，需防範次生災害的發生。根據《國家防汛抗旱應急預案》及有關規定，國家防汛抗旱總指揮部今日8時針對湖南省啟動防汛四級應急響應。而隨著格美深入內陸，南方高溫進一步縮減。但明日以後，長江中下遊一帶的高溫又將增多。



另一方面，兩部門再次預撥4.75億元人民幣的中央自然災害救災資金。



為貫徹落實國家主席習近平關於防汛救災工作重要指示批示精神，考慮6月以來長江中下遊地區、黃淮地區及四川盆地先後遭遇暴雨洪澇災害，部分省份受災嚴重的情況，在此前工作基礎上，財政部、應急管理部昨日（26日）再次預撥4.75億元中央自然災害救災資金，支持安徽、江西、河南、湖南、四川、陜西6省全力開展洪澇災害搶險救援，妥善安置救助受災群眾，保障人民群眾生命財產安全，及早恢復災區正常生產生活秩序。

財政部要求有關省財政廳抓緊將資金撥付災區，全力做好防汛救災經費保障工作，切實加強救災資金監管，堅決防止資金滯留、擠佔、挪用等違規行為，確保救災資金全部用於災區和受災群眾。

格美的中心昨日自福建移入江西，廣東、福建、浙江、江西等地出現強降雨；同時，東北等地部分地區雨勢較強。監測顯示，福建、浙江東部和南部、江西中南部、湖南東南部、廣東中東部及台灣中南部等地部分地區出現暴雨或大暴雨，福建龍巖、浙江溫州、江西贛州、湖南郴州和株洲、廣東潮州和揭陽、台灣嘉義和台南等局地特大暴雨；遼寧中東部、吉林中部、黑龍江南部、內蒙古東北部等地部分地區出現暴雨或大暴雨。

今晨5時，格美的中心位於江西省九江市內，預計其將以每小時15至20公里的速度向北偏西方向移動，強度逐漸減弱。隨著格美北移，強降雨重心也逐漸北抬，江西、湖南、湖北等地有強降雨天氣。而格美北側的倒槽還會向北伸展，疊加地形輻合作用，黃淮、華北、東北等地也將先後出現強降雨天氣。

今日全國降水預告圖。（中國天氣網）

中央氣象台預計，今日福建東部和南部、廣東北部和東部、江西中西部和南部、湖南東部、廣西東北部等地有暴雨到大暴雨，湖南東南部、廣東北部和東部沿海、福建南部沿海等地局地有特大暴雨（250至300毫米）；此外，吉林中東部、遼寧大部、京津冀、山東中西部、河南北部等地部分地區有大到暴雨，其中，吉林東南部、遼寧東部和西南部、河北東北部、山東西部等地部分地區有大暴雨（100至150毫米）。

明日東北地區中南部、華北東部、黃淮中西部、江漢大部、江南中西部、西南地區東部和南部、華南等地部分地區有中到大雨，其中，吉林中東部、遼寧大部、湖北東部、湖南北部和東部、廣東東南部等地部分地區有暴雨或大暴雨（100至200毫米）。

明日全國降水預告圖。（中國天氣網）

後日遼寧東部、華北東部和南部、黃淮西部、江漢西部、西南地區東部和南部、華南南部和西部等地部分地區有中到大雨，其中，山西南部、河北南部、天津中南部、河南西部、湖北西南部、四川南部、雲南西部和南部、廣西南部沿海等地部分地區有暴雨或大暴雨（100至150毫米）。

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氣象部門提醒，廣東、福建、江西、湖南、湖北等地公眾需警惕降雨可能引發的山洪、滑坡、內澇等次生災害，遠離災害風險較高的地區。黃淮、華北、東北等地也將先後出現強降雨天氣，公眾請提前做好防範。

而隨著格美進入內陸，今明兩天，南方高溫進一步縮減。今日高溫區域退縮至湖北西部、湖南西部、廣西、貴州東部至四川盆地等地，明天白天廣西、貴州、四川盆地等地的高溫將趨於消減。不過高溫緩和的時間不長，明日後長江中下遊一帶的高溫又將增多，杭州、南京等城市將連遭高溫天氣。