颱風格美襲台｜釀7死1失蹤785傷　嘉義水上出現兩浮屍

格美颱風（Gaemi，台稱凱米）中心雖然離開台灣，但多地淹水災情持續，台媒報道稱，7月25日統計5死531傷，7月26日嘉義縣水上鄉新增2名死者，目前仍在釐清身分，同樣嘉義縣一名男子，疑似掉入水溝涵洞，目前列為失蹤，警消持續搜尋中。據台灣官方統計，凱米颱風造成全台死傷人數，目前已達7死1失蹤785傷。



2024年7月25日，受颱風格美（Gaemi，台稱凱米）影響，台灣高雄嚴重水浸。（REUTERS ）

台灣中央災害應變中心指出，7月26日嘉義縣新增2名死者，分別在水上鄉溪仔底附近，民眾發現一具女性浮屍，另名則在水上鄉嘉朴產業道路附近，發現男性浮屍，2人身分仍待警方查驗；而一名67歲郭姓男子，在嘉義縣番路鄉台3縣282K處，疑似掉入水溝涵洞中，目前失蹤警消搜救中，另全台新增97名傷者。

台中市逢甲大學逢甲路行人徒步區的大樹，7月24日不堪颱風格美風力，連根拔起。（聯合報圖片）

因受凱米颱風外圍環流影響，目前全台紅色警戒土石流553條潛勢溪流，21處大規模崩塌潛勢區，黃色警戒147條土石流潛勢溪流、17處大規模崩塌潛勢區；積、淹水情況總計3153件，尚未退水計134件，已退水計3019件；全台曾停水戶160719戶，尚停水戶數21715戶，已修復戶數139004戶。