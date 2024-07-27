颱風格美過境福建 海灘湧現大量生蠔！居民提桶趕海惹議
撰文：孫聖然
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颱風「格美」周四（25日）晚7時50分，在福建登陸。颱風過境後，福建的海灘上出現大量生蠔，吸引附近居民組團趕海。
據《環球時報》報道，福建福州的海灘，在颱風過境後吸引不少居民前往趕海，原因竟是這裏出現大量生蠔。現場畫面顯示，海灘上的生蠔密密麻麻，有人帶網捕撈，更有人提桶前往。
有目擊者表示，「風大浪大魚貨越多，但這是有危險的，本地人知道如何規避，建議外地人最好不要去參與。」
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對此，福建泉州警方還特意提醒，「颱風過境後，危險並沒有完全解除，海邊風大浪大，特別注意次生災害。」
網民點睇：
「風浪越大魚越貴！」
「本地人還不夠吃呢。」
「有的人不懂真挺危險的。」
「這不是開玩笑，確實颱風過後的海邊挺危險的。」
「沒到過海邊的真不知道海浪的危險，上次去沙灘玩2個小時，參與救3個人，一個大人兩個小孩。」
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