上海投資千億元　推動半導體、生物醫藥及人工智能三大產業發展

近日，上海市在國有銀行、央企出資下，創設三大先導產業母基金，規模達1000億元人民幣，將聚焦推動半導體、生物醫藥、人工智能等三大領域。



據上海市政府微信公眾號「上海發布」消息，上海三大先導產業母基金於周五（26日）啟動，上海市委副書記、上海市長龔正出席發布儀式。

據介紹，上海三大先導產業母基金將依循政府指導、市場運作、專業管理的原則運行，遴選專業投資團隊，通過子基金投資、直投、生態營運等運作方式，發揮投早、投小、投硬科技。以及產業培育、併購整合等功能。

上海三大先導產業母基金於周五啟動。（觀察者網）

上海三大先導產業母基金專注於半導體、生物醫藥、人工智能等部分，將推進政府資源、社會資本合作連動，以市場化方式對接資源，支持原始創新、優化產業生態，使上海加快催生具有全球競爭力的創新型企業。

三大先導產業母基金出資單位包括國家開發銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國人壽、新華保險、中國誠通、中國國新控股等9家央企，其在發布儀式上簽署專項戰略合作協定。三大先導產業母基金管理平台為上海國有資本投資有限公司，其為大型國有資本投資平台公司，在發布儀式上與產業鏈龍頭企業和其他等相關夥伴簽署合作意向。