捷克參議院副議長下周訪台　邀台積電合作發展半導體

捷克參議院副議長德拉霍什（Jiří Drahoš）將在下周一（10日）訪台，展開為期一周的訪台計劃，主要目的是推動台捷晶片合作。他近日接受中央社專訪時表示，是次行程他將會見行政院、立法院的重要代表，並與大學、中央研究院及產業界交流；並提到「政治會議是重點」，但身為前科學家，他也對其他議題十分感興趣。



今次是德拉霍什第4度訪台。他憶述，與台灣的合作於1988年開始，當時雙方透過書信聯繫，在天鵝絨革命（Velvet Revolution）後才得以實際走訪台灣，並在1990年代中期兩度訪台，見證了台灣過去30年的巨大變化。2022年，儘管仍在新冠疫情期間，但他仍率領小型代表團訪台，並受到包括總統在內多位重要人物的歡迎。

而今次訪台，主要是延續上次計劃，推動雙方在晶片的合作進展。他表示，台灣在生產與研發晶片領域領先全球，捷克冀從中獲得啟發和經驗，並在國內共同開發晶片設計與供應鏈韌性中心，並進行人才培育。他又提到，捷克希望半導體公司，如台積電等，在當地建立研究中心，並加強雙方大學在晶片設計方面的合作。

德拉霍什強調，捷克擁有頂尖的研究設備，致力於晶片研究和設計，不過仍然有發展的空間。目前，該國正制定國家半導體戰略，建立總體計劃框架，同時也在擴大培訓計劃，讓學生成為未來的半導體專家。