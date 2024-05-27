3440億國家大基金三期成立 國有四大行出資25%支持半導體產業
撰文：許祺安
出版：更新：
為突圍當前制裁焦點的晶片製造設備領域，官方為中國半導體產業打造國家隊的行動傳來重大進展，國家大基金三期成立，註冊資本計3440億元（人民幣，下同），財政部為最大股東，持有17.44%股份。
綜合《財聯社》、《21世紀經濟報道》、《每日經濟新聞》等內媒報道，據商業查詢平台天眼查資料，國家積體電路產業投資基金三期股份有限公司（簡稱國家大基金三期）業於本月24日成立，法定代表人為張新，註冊資本計3440億元。
有關國家大基金三期具體經營範圍，報道介紹為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，以及企業管理諮詢。
在股權方面，財政部為國家大基金三期最大股東，持有17.44%股份，其他股東包括國開金融有限責任公司、上海國盛（集團）有限公司、中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行等19名股東共同持股。
回顧去年九月，即有報道引述知情人士說法，指內地的大基金三期箭在弦上，並通過官方批准，規劃融資規模將高達3千億元，大幅超越前兩期。國家大基金二期早於2019年10月22日成立，註冊資本計2041.5億元。
國家大基金二期股東包括財政部、國開金融有限責任公司、成都天府國集投資有限公司、浙江富浙積體電路產業發展有限公司、中國煙草總公司、武漢光谷金融控股集團有限公司等27名股東。
報道引述相關機構分析，指出國家大基金前兩期主要投資方向集中在設備和材料領域；國家大基金三期除了延續對半導體設備和材料的支持外，很可能將高頻寬記憶體（HBM）等高附加價值動態隨機存取記憶體（DRAM）列為重點投資物件。