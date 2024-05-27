3440億國家大基金三期成立　國有四大行出資25%支持半導體產業

為突圍當前制裁焦點的晶片製造設備領域，官方為中國半導體產業打造國家隊的行動傳來重大進展，國家大基金三期成立，註冊資本計3440億元（人民幣，下同），財政部為最大股東，持有17.44%股份。



綜合《財聯社》、《21世紀經濟報道》、《每日經濟新聞》等內媒報道，據商業查詢平台天眼查資料，國家積體電路產業投資基金三期股份有限公司（簡稱國家大基金三期）業於本月24日成立，法定代表人為張新，註冊資本計3440億元。

有關國家大基金三期具體經營範圍，報道介紹為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，以及企業管理諮詢。

財政部以持有17.44%股份，為國家大基金三期最大股東。（資料照片）

在股權方面，財政部為國家大基金三期最大股東，持有17.44%股份，其他股東包括國開金融有限責任公司、上海國盛（集團）有限公司、中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行等19名股東共同持股。

回顧去年九月，即有報道引述知情人士說法，指內地的大基金三期箭在弦上，並通過官方批准，規劃融資規模將高達3千億元，大幅超越前兩期。國家大基金二期早於2019年10月22日成立，註冊資本計2041.5億元。

在位於江西南昌高新區的高端晶片設備企業南昌中微半導體設備有限公司，工程師調試LED高端設備MOCVD。（視覺中國）

國家大基金二期股東包括財政部、國開金融有限責任公司、成都天府國集投資有限公司、浙江富浙積體電路產業發展有限公司、中國煙草總公司、武漢光谷金融控股集團有限公司等27名股東。

報道引述相關機構分析，指出國家大基金前兩期主要投資方向集中在設備和材料領域；國家大基金三期除了延續對半導體設備和材料的支持外，很可能將高頻寬記憶體（HBM）等高附加價值動態隨機存取記憶體（DRAM）列為重點投資物件。