巴黎奧運｜張雨霏摘銅落淚　內地熱議：頻繁興奮劑檢測或影響發揮

7月29日凌晨，女子100米蝶泳決賽，中國泳手張雨霏游出56.21秒，不敵兩名美國選手摘銅。另一位中國男子游泳名將覃海洋在100米蛙泳比賽中，在後半程跌出前三僅獲第七。



2位主力成績均不如預期，內地民眾在為張雨霏和覃海洋遺憾的同時，亦開始質疑國際興奮劑檢測組織（ITA）對中國運動員進行的「騷擾式」檢測，影響他們休息和賽場發揮。



26歲的中國泳手張雨霏在巴黎奧運女子100米蝶泳中，以56.21秒完成賽事，摘下銅牌，而美國的哈絲嘉（Torri Huske）與禾舒（Gretchen Walsh）則包辦金﹑銀牌。

張雨霏拿下銅牌後，內不少網民在祝福她的同時，亦質疑中國游泳隊在抵達巴黎後遭到反反覆覆的反興奮劑檢查，而這些檢查有時甚至在凌晨，影響運動員的發揮和日常生活。

10天31名游泳運動員被測近200次 2023年平均每人檢測21次

據中國游泳隊營養師于良在其微博帳號中介紹，中國游泳隊抵達巴黎10天期間，全隊31名運動員被國際興奮劑檢測組織（ITA）查了近200次。而且檢查時間在早晨6點、中午午休及晚上9點左右。

于良還在微博文章中附上了中外游泳運動員2023年興奮劑檢查次數比對表格，顯示張雨霏2023年共檢查43次，而與張雨霏同場競技的美國選手禾舒（Gretchen Walsh）檢測次數為0。

世界泳聯7月23日發布新聞公報也特別提到，巴黎奧運會賽前開展了有史以來最全面、最嚴格的興奮劑檢測工作，中國遊泳運動員人均接受的檢測次數最多。

中國遊泳隊的31名巴黎奧運參賽選手中，每人至少接受了世界泳聯10次興奮劑檢測，人均被檢測次數達到13次；加上其他反興奮劑組織的檢測，中國遊泳隊今年以來平均每人被檢測21次。同期美國遊泳選手的人均檢測次數為6次，澳大利亞隊則為人均4次。

跳水皇后高敏：1日7次興奮劑檢測干擾中國游泳隊

除張雨霏外，中國男子100米蛙泳名將覃海洋亦未能在巴黎賽場游出理想成績。7月29日凌晨，在100米蛙泳決賽中，前半程游出27秒03排名第一，但後半程形勢急轉直下，以59秒50獲第七名。賽後，覃海洋接受新華社採訪時稱，自己後半程非常亂，「比賽時思想沒有調整好」。

中國跳水皇后高敏事後在社交媒體發文分析，2位名將未獲理想成績是因運動員的賽前訓練出現問題，「我個人認為一天七次的興奮劑檢測成功干擾了我們中國游泳隊。」她表示，希望中國游泳隊能盡快調整心態和身體狀態。

中國自由泳名將費立緯在男子400米自由泳決賽後也表示，「中國游泳隊一直秉承乾淨金牌和道德金牌的原則，每一次進步都是教練指導我們科學訓練和運動員克服困難的結果。我們更專注於做好自己。」

網民評論：



沒有人能在西方奧運那一套裡面玩規則玩過西方人



應該公平對待，也請對美國，澳大利亞，英國，加拿大的游泳運動員進行同樣頻次的檢測。



為啥不給美國隊員做這麼多次？



重點不是該不該檢測，重點是為什麼只對中國檢測那麼多！



頻繁檢測興奮劑肯定會影響運動員的心態

