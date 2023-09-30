杭州亞運︱中國泳將閃耀游泳館豪取28金 張雨霏獨得6金3將同得5金

杭州亞運游泳館最後一天賽事，再有7項決賽上演。中國四大星將張雨霏、覃海洋、李冰潔和徐嘉余繼續閃耀，頭4項決賽中國泳手全數摘金。

「蝶后」張雨霏個人獨得6面金牌，成為今屆金牌數目最多泳將，覃海洋、李冰潔和徐嘉余亦分別獲5金。39項游泳賽事中國豪取28金、21銀、8銅共57面獎牌，幫助中國在第6個比賽日金牌數目已經突破100大關。



杭州亞運．游泳︱「蝶后」張雨霏今屆亞運獨取6面金牌。（新華社）

張雨霏：6金（50、100、200蝶；50自；4X100自；男女4X100混）

「蝶后」張雨霏今年狀態大勇，她8月時在成都世界大學生運動會（世大運）個人獨取9面金牌。今屆杭州亞運，她挑戰7面金牌，游泳館最後一日比賽前，她已獲得100米及200米蝶泳、50米自由泳、女子4X100米自由泳接力、男女混合4X100米混合泳接力5面金牌，當中50米自由泳大戰香港泳手何詩蓓一幕十分精彩。

最後一日游泳賽事，中國隊在女子4X100米混合泳接力連番犯錯，第一棒游背泳的汪雪兒偷步，最後一棒的程玉潔接棒時亦「搶跳」犯規，被取消資格，更是同一項目連續3屆亞運被DQ。中國被指計劃在決賽派張雨霏上陣，被DQ未能晉身決賽之下，亦意味張雨霏7金夢碎。即使如此，她在50米蝶泳決賽以25.10秒新亞運紀錄再奪一金，今屆個人獨得6面金牌，繼世大運後，再成大贏家。

杭州亞運．游泳︱覃海洋獲得5金1銀。（新華社）

覃海洋：5金1銀（金：50、100、200蛙；4X100混；男女4X100混／銀：200混）

「中國蛙王」覃海洋在7月世界游泳錦標賽連奪50、100、200米蛙泳3金，奠定新一代蛙王地位。他在今屆亞運獲選為中國代表團開幕禮持旗手，參加6項賽事，全部有牌落袋。他不止在主項50、100、200米蛙泳全數封王，也在4X100米混合泳以及男女混合4X100米混合泳兩項接力奪金，個人累積5面金牌。

他在非主項200米混合泳僅負另一中國泳手汪順，獲得一面銀牌，今屆共獲5金1銀6面獎牌。屢創佳績甚至登上泳壇世界之巔，覃海洋卻對獲封「蛙王」稱號不以為然，「大家還是稱呼我蛙泳運動員就好。」他一貫低調、謙遜：「走下領獎台，一切重頭來。」正是這種沉實作風，助24歲的他一步步邁向頂峰，明年巴黎奧運或再次成為他的表演舞台。

杭州亞運．游泳︱李冰潔獲5金1銀。（新華社）

李冰潔：5金1銀（金：400、800、1500自；4X100自；4X200自／銀：200自）

年僅21歲的李冰潔，是中長距離自由泳專家，她在今屆亞運包辦400米、800米、1500米自由泳金牌，並在4X100米及4X200米兩項自由泳接力助中國奪金，個人共獲5金。她亦有參加200米自由泳，這個距離對她來說算是短了一點，跟東京奧運銀牌得主、香港泳手何詩蓓同場比併，獲得一面銀牌，跟覃海洋一樣同樣獲得5金1銀。

杭州亞運．游泳︱徐嘉余獲5金。（新華社）

徐嘉余：5金（50、100、200背；4X100混；男女4X100混）

28歲的徐嘉余是背泳專家，他在專項背泳3個距離50、100、200米背泳全數封王，連同男子4X100米混合泳接力、男女混合4X100米混合泳接力，今屆參加5項賽事全數摘金。

中國游泳隊在今屆賽事分工出色，各個專項專家都交足貨，狂掃金牌，當中張雨霏、覃海洋、李冰潔各得6面獎牌，不過數到獎牌數目最多一人，卻不是他們，而是年僅19歲的潘展樂。

杭州亞運．游泳︱潘展樂獲得7面獎牌。（新華社）

潘展樂：3金3銀1銅（50自銅、100自金、200自銀、400自銀；4X100自金、4X200自銀；4X100混金）

這位上海交通大學學生，今屆參加7項賽事，全數有牌落袋。4個個人項目，50米自由泳得銅牌，100米自由泳得金牌，200米自由泳獲銀牌，400米自由泳摘銀。加上3項接力，4X100米自由泳接力奪金，4X200米自由泳接力摘銀，4X100米混合泳接力再獲一金，今屆賽事共獲7面獎牌，還勝過一眾國家隊師兄師姐。

由1978年第8屆亞運開始，近11屆獎牌榜三甲一直由中國、日本及韓國佔據，而中國對上10屆均為榜首。游泳館向來是大型運動會最大「金庫」之一，今屆中國單靠游泳已斬獲28金、21銀、8銅，6日賽事過後，輕鬆突破百面金牌，共獲105金、63銀、32銅共200面獎牌，無論金牌以至總獎牌數目均拋離日、韓兩國。

隨田徑賽事開始，開啟另一獎牌寶庫。中國在上屆雅加達亞運獲132金92銀65銅，惟仍未及他們在2010廣州亞運時創下的199金119銀98銅共416面獎牌的紀錄。