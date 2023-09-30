杭州亞運｜張雨霏池江璃花子相擁而泣　熊貓公仔見證天才少女友誼

杭州亞運昨（29日）晚的游泳女子50米蝶泳決賽，中國的張雨霏打破池江璃花子在上屆創下的亞運紀錄，以25.1秒贏得冠軍，這是她今屆第6面金牌。更難得的是，抗癌復出的池江璃花子贏得銅牌，與張雨霏一同站上頒獎台。

這兩位亞洲泳壇天才少女，一直惺惺相惜。在頒獎禮後，她們激動流淚，相擁而泣。兩人還戴住同款的熊貓公仔，原來那是張雨霏送給池江的禮物。之前，張雨霏表示想在亞運送一份禮物給池江，但想不到送什麼，後來有記者問了池江，這位日本泳手表示喜歡熊貓，所以張雨霏就將隨身的熊貓公仔送給對方。



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在50蝶決賽，張雨霏游出25.1秒得冠軍，打破池江璃花子在上屆游出25.55秒的亞運紀錄。另一位中國選手余依婷以25.71秒得亞軍，來自日本的池江璃花子則以26.02秒獲得銅牌。這是池江在今屆亞運的唯一一面個人項目獎牌。

頒獎禮後，金牌張雨霏、銀牌余依婷及銅牌池江璃花子相繼走下台，行到場邊。池江璃花子與日本教練擁抱，不禁哭起來。張雨霏行到池江身邊，也跟住淚眼紅紅，忍不住哭起來。

張雨霏跟池江相擁而泣。（路透社）

張雨霏之後接受傳媒採訪，講到激動流淚的這一刻。這位中國「蝶后」說：「她跟教練擁抱在一起，她在那哭，然後本來我在領獎台上，我就有那種情緒了，覺得她不容易，然後我一轉頭，她跟教練已經抱在一起哭了，我就忍不住了。」

張雨霏在池江身邊哭起來。（路透社）

之後，池江及張雨霏相擁而泣。在5年前雅加達亞運，池江天才閃耀，橫空出世，贏得6金2銀，包括在100蝶力壓張雨霏摘金，另外在50蝶刷新亞運紀錄封后。可惜，池江在幾個月後確診白血病，開始艱辛的抗癌路。

在2021年，她抗癌成功，重回賽場，在東京奧運參加接力賽事；當日在奧運會的泳池邊，張雨霏等待池江到來，跟她擁抱，並約定「See you next year（明年再見）」，希望在杭州亞運再與對方比賽。亞運因疫情延期一年，張雨霏及池江如約在亞運重聚。

收起淚水，張雨霏及池江向傳媒展示獎牌。（路透社）

張雨霏說：「我有看到池江在賽前採訪，她說她希望在杭州亞運會能獲得一枚獎牌。她作為上一屆的天才選手MVP，然後這一屆的目標，只是說能站上領獎台，而且我發現她從來這裏第二天，她身體就不舒服、生病了，所以替她覺得惋惜。看到她在最後一天終於站上了領獎台，就覺得太不容易了，太不容易了。」

23歲的池江在今屆贏得兩面獎牌，分別是女子4x100米自由泳接力銀牌，以及女子50米蝶泳銅牌。在女子100蝶，她就以第5名完成，另外她缺席了女子50米及100米自由泳。

看一看，張雨霏及池江都戴上同一樣飾物！（路透社）

賽後，池江手腕上戴住一隻熊貓公仔，而張雨霏亦用上同款的熊貓公仔束頭髮。在亞運開始，25歲的張雨霏表示想送一份禮物給池江，但她想不到送什麼，她希望送一份池江喜歡的，並能代表中國的禮物。後來有記者問池江，對方表示喜歡熊貓，所以張雨霏就送了熊貓公仔。張雨霏說：「我跟她說，我沒有時間出去給她買一個大的，只能把我隨身帶的一個送給她。」