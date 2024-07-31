習近平主持中央政治局集體學習　強調邊海空防建設取得歷史性成就

中共中央政治局周二（30日）下午就推進現代邊海空防建設進行第十六次集體學習。中共總書記、國家主席習近平在主持學習時發表重要講話強調，推進現代邊海空防建設，是國防和軍隊現代化的內在要求，是以高水平安全保障高質量發展的應有之義，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業具有重要意義。要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，立足國家安全戰略和軍事戰略全局，統籌國內國際兩個大局，把握邊海空防新情況新特點新要求，強化使命擔當，創新思路舉措，狠抓工作落實，努力建設強大穩固的現代邊海空防。



習近平指出，邊海空防是國家主權的重要標誌、國家安全的重要門戶、國家發展的重要保障。中共十八大以來，黨中央堅持把邊海空防建設擺在治國理政重要位置，加強黨政軍警民合力強邊固防，領導實施邊海空防領導管理體制、力量結構、政策制度等一系列重大改革，指揮開展邊海空防一系列重大行動，有力捍衛了中國領土主權和海洋權益，維護了國家安全和發展戰略主動。中國邊海空防建設取得歷史性成就，站在了新的起點上。

習近平強調，當前，世界百年變局加速演進，中國邊海空防內涵和外延發生深刻變化，影響因素更加錯綜複雜，邊海空防建設面臨新的機遇和挑戰。要堅持系統觀念，強化全局統籌，提高衛國戍邊整體能力。要協調推進邊海空防建設和沿邊沿海地區經濟社會發展，加強基礎設施互聯互通和共建共用，打造既能有效維護安全又能有力支撐發展的邊海空防建設格局。要強化科技賦能，加強邊海空防新型手段和條件建設，構建邊海空防立體智能管控體系。要增進同有關國家睦鄰友好和務實合作，為邊海空防建設營造良好周邊環境。

圖為解放軍南部戰區海軍航母艦載戰機和預警機演訓照片。（微博@解放軍南部戰區）

習近平指出，要認真貫徹中共二十屆三中全會精神，深化邊海空防重大問題研究，鞏固提升已有改革成果，抓好既定改革任務落實，加強後續改革籌劃，推動邊海空防建設創新發展。要堅持邊運行、邊改革、邊完善，優化邊海防領導管理體制，完善跨軍地協調機制，加強相關法制建設，確保邊海防各項工作規範有序、順暢高效。要做好國家空中交通管理工作，促進低空經濟健康發展。要優化人民防空建設模式，構建現代人民防空體系。

習近平強調，邊海空防涉及軍地多個部門、多個層級，要加強黨中央集中統一領導，發揮黨政軍警民合力強邊固防優勢，加強邊海空防建設軍地規劃銜接、任務對接、資源統籌，加強軍警民聯防指揮和行動協同，形成一盤棋，擰成一股繩。軍隊要積極主動同地方搞好溝通協調，中央和國家機關有關部門、地方黨委和政府要強化國防意識，認真履職盡責，不折不扣落實好建設和鞏固國防的各項任務。