倪夏蓮｢嫲孫戰｣不敵孫穎莎　奉獻｢反智轉身｣　賽後親吻丈夫成熱話

備受關注的巴黎奧運乒乓球女單「嫲孫大戰」，周三（7月31日）下午上演，61歲的盧森堡華裔選手倪夏蓮0比4不敵23歲的中國選手孫穎莎，遺憾止步32強。全程保持笑容的倪夏蓮賽後淚灑現場，並向在場球迷揮手致意。接受內媒訪問時，倪夏蓮稱「Never say never」，只要身體條件允許，自己不捨得放下乒乓生涯，感動無數網民。



今屆奧運是倪夏蓮的第6次奧運之旅。（微博）

倪夏蓮全程保持笑容。（微博）

倪夏蓮稱自己不捨得放下乒乓生涯。（微博）

7月31日，剛剛獲得巴黎奧運乒乓球混雙金牌的孫穎莎再戰女單比賽。面對大自己38歲的盧森堡老將倪夏蓮，孫穎莎連勝四局，贏得比賽，順利晉級16強。

倪夏蓮在比賽中展現了豐富的比賽經驗，和堅持不懈的體育精神。不僅會因為成功防守而開心揮拳，亦會在輸球時面帶笑容，更在幾次救球中奉獻經典的「反智轉身」，被不少網民大讚可愛。

比賽結束後，倪夏蓮與孫穎莎握手擁抱，並和丈夫兼教練Tommy Danielsson親吻，場面十分溫馨。在面對支持她的球迷時，倪夏蓮淚灑現場並揮手致意。

倪夏蓮在幾次救球中奉獻經典的「反智轉身」。（網上圖片）

倪夏蓮與孫穎莎握手擁抱。（微博）

丈夫兼教練Tommy Danielsson親吻倪夏蓮。（微博）

倪夏蓮賽後淚灑現場。（微博）

倪夏蓮賽後淚灑現場。（微博）

在接受內媒訪問時，倪夏蓮直言，只要打得動或身體條件允許，就不捨得放下乒乓球生涯。被問及會否再戰一屆奧運時，倪夏蓮說，「三年前我都沒想到會在這裏，Never say never。」

1963年出生於上海的倪夏蓮，已是第6次參加奧運，她在乒乓球生涯中獲得的最高排名是世界第六。1976年，倪夏蓮被選入中國國家隊，1983年以主力身份出戰第37屆世界乒乓球錦標賽，奪得團體冠軍和混雙冠軍。1989年，從國家隊退役後，倪夏蓮遠嫁盧森堡並定居，其後一直代表盧森堡參加乒乓球國際賽事。

網民評論：

「倪阿姨真的可敬又可愛。」

「好偉大的女性，好偉大的運動員。」

「61歲還能做自己喜歡的事真是太好了。」

「倪阿姨其實不是沒有勝負欲，她只是真的愛這項運動，又是真的特別可愛。」

「在倪阿姨身上真的能看到競技體育的精神和奧林匹克的精神，熱愛不分年齡。」

