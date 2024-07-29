倪夏蓮主演奧運嫲孫戰：想探索人類極限，高水平乒乓球能打到幾歲

巴黎奧運乒乓球賽場將上演一場「祖孫大戰」。巴黎奧運會年齡最大的乒乓球運動員、現年61歲的盧森堡選手倪夏蓮，將與女單世界排名第一、還未滿24歲的奪冠熱門孫穎莎對戰，爭奪16強席位。

倪夏蓮早已邁入職業生涯的暮年，但在她看來，年齡只是一個數字，「六十多歲的年齡還能參加奧運會，對我來說真的很榮幸」。對於下一場將與孫女輩的孫穎莎對戰，倪夏蓮則稱對方是世界第一，「我能夠有這樣的福氣去向她學習，這是一次非常難得的機會」。



《上觀新聞》報道，出征巴黎前，倪夏蓮聊起巴黎奧運會的目標時顯得很佛系，「我這次來巴黎奧運會就是『搗糨糊』，能『搗』到哪裏算哪裏，能『搗』到什麽成績就什麽成績」。

不過，倪夏蓮在7月27日的第一輪比賽，面對實力不俗的土耳其選手阿爾廷卡亞時不再佛系，最終以4比2戰勝晉級32強，即將與世界排名第一的孫穎莎爭奪出線機會。

7月27日，倪夏蓮在巴黎奧運會乒乓球女單首輪比賽中，以4比2戰勝土耳其選手阿爾廷卡亞，晉級32強。（新華社）

7月27日，倪夏蓮在巴黎奧運會乒乓球女單首輪比賽中，以4比2戰勝土耳其選手阿爾廷卡亞，晉級32強。（新華社）

談到下一輪對手、孫女輩的孫穎莎，倪夏蓮笑著表示，「跟孫穎莎在奧運會碰到，真的是我的榮幸。她是世界第一，我能夠有這樣的福氣去向她學習，這是一次非常難得的機會」。

倪夏蓮早已邁入職業生涯的暮年，但在她看來，年齡只是一個數字，她依然對奧運會充滿信心和期待，「成績不重要，重要的是享受比賽。只要打得開心，我就沒有理由停下來。乒乓球給了我一副好身體，接下來就要用這個好身體一直打下去。我現在最希望好好探索一件事——從高水平競技角度來看，人類能在乒乓桌邊打到幾歲」。

7月28日，孫穎莎在巴黎奧運會乒乓球女子單打首輪比賽中，以4比0戰勝巴西選手高橋·朱麗葉，晉級32強。（新華社）

7月28日，孫穎莎在巴黎奧運會乒乓球女子單打首輪比賽中，以4比0戰勝巴西選手高橋·朱麗葉，晉級32強。（新華社）

作為世界乒壇當之無愧的常青樹，由上海培養的倪夏蓮早在1983年第37屆世乒賽，就曾代表中國女隊獲得團體冠軍，並與郭躍華搭檔獲得混雙冠軍。2000年悉尼奧運會前，倪夏蓮在上海交通大學畢業後，選擇前往德國俱樂部打球，後來受盧森堡的邀請加盟。

巴黎奧運會是倪夏蓮的第六次奧運之旅，除了2000年悉尼奧運會殺入16強，倪夏蓮的奧運經歷多次停留在一輪遊。盡管倪夏蓮從未拿到過奧運會的冠軍，但她對乒乓球運動的理解和熱愛，似乎要比金牌更能打動人。而網民對倪夏蓮的熱愛，並不只是比賽成績，而是對體育精神回歸本真的生活化演繹。

7月27日，倪夏蓮在巴黎奧運會乒乓球女單首輪比賽中，以4比2戰勝土耳其選手阿爾廷卡亞，晉級32強。（新華社）

相比其他選手擁有專業的後勤保障，倪夏蓮參加巴黎奧運，更像是一次氛圍輕鬆的全家旅遊，只是順便參加比賽。其丈夫丹尼爾正正是盧森堡乒乓球隊領隊，也是倪夏蓮的乒乓專項教練，「全球那麽多國家和地區的運動員，夫妻倆能一起參加奧運會的不會多，像我們這樣在奧運村同住一個房間的更少了吧？」。

對於以61歲之齡參加奧運，倪夏蓮介紹，自己依舊堅持是基於2個原因。一是盧森堡的國家元首、體育部門負責人甚至是普通球迷，都希望她能夠為盧森堡再多打幾年乒乓球，「他們的這種態度對我非常重要——被需要是幸福的」；二是她對乒乓球運動的熱愛，「就算參加奧運會，我也不會整天考慮輸贏，而是我們夫妻在一起享受生活」。

倪夏蓮在巴黎晉級下一輪，賽後丈夫丹尼爾直接衝過來擁抱，還不忘給妻子一個熱吻。（上觀新聞）

雖然倪夏蓮加入了盧森堡國籍，但始終覺得自己是中國人，在奧運會展示的是中國人的形象。在盧森堡，連續第六次征戰奧運會的倪夏蓮，以永不言敗的中國形象、中國精神，在盧森堡早就是家傳戶曉的名人。

在過去，中國球迷將倪夏蓮形容為「海外軍團」，要搶中國人的金牌；現在又將她稱之為「海外使團」，是在傳播中國乒乓、中國形象和中國文化。兼有「盧森堡媳婦」和「中國女兒」雙重身份的倪夏蓮表示，「我代表盧森堡在歐洲乃至全世界打球，我的臉和頭發，代表的就是中國的形象，我永遠都是一個中國人、上海人」。