潘展樂曾稱｢比孫楊快就夠了｣　19歲連破紀錄是注定？名字大有來頭

巴黎奧運男子100米自由泳游決賽周四（8月1日）凌晨舉行，中國隊19歲小將潘展樂以46.40秒的成績奪得金牌，並打破由自己保持的世界紀錄和奧運紀錄。

潘展樂2004年8月出生於浙江溫州，4歲時就因良好的身體素質被選入市少年游泳學校。值得一提的是，潘展樂三個字在溫州話中就與「破紀錄」發音相同，這或許亦注定了他成為「破紀錄」的代名詞。



潘展樂在100米自由泳破世界紀錄奪金。(路透社)

潘展樂。（路透社）

潘展樂在男子100米自由泳展示超強實力。（路透社）

潘展樂三個字在溫州話中與「破紀錄」發音相同。（Getty Images）

據內媒報道，潘展樂4歲時因良好的身體素質被溫州市少年游泳學校招入選苗班。他的啟蒙教練葉信說，潘展樂是他在游泳學校時招收的第二批學生，個子高、手臂長、柔韌性好，感覺是塊練游泳的好材料。

為了培養零基礎的潘展樂熟悉在水中的感覺，葉信逐步將他的訓練頻次提升，直至一周六次，尤其注重在游泳打腿的姿勢和頻率上的指導，使得潘展樂從小在腿部動作上就打下了堅實的基礎，「看潘展樂比賽你會發現，後程發力是他的致勝絕招。其實他小時候就是這樣，別的孩子累了就鬆了，但他就能跟得住。」

2014年舉行的浙江省運會上，剛滿10歲的潘展樂在5天比賽就拿下7面金牌，包括50米、100米、400米自由泳和200米混合泳及3項接力，而每場比賽都領先對手好幾個身位。

開始嶄露頭角的潘展樂，被內媒記者問及「準備拿幾塊金牌」時，直接回答「什麽都想拿」。更把泳壇名將孫楊當作偶像和未來目標，稱「比孫楊快就夠了」。

潘展樂曾稱「比孫楊快就夠了」。（網上圖片）

2014年舉行的浙江省運會上，剛滿10歲的潘展樂在5天比賽就拿下7面金牌。（網上圖片）

潘展樂發文稱，一個人的泳池，可以游得很快！一群人的泳池，可以游得更快！（微博@潘展樂）

潘展樂成，自己不是一個人在戰鬥，背後是強大的中國隊。（微博@潘展樂）

此外，除了潘展樂兒時的訓練經歷，葉信還透露了一件趣事，他說，「展樂這三個字，在溫州話里的發音就是『破紀錄』，小時候破溫州市紀錄和浙江省紀錄，去年杭州亞運會打破亞洲紀錄，今年他又先後破了世界紀錄和奧運紀錄，他就是破紀錄的代名詞！」

奪得巴黎奧運中國游泳隊首面金牌後，潘展樂在微博發文稱，「一個人的泳池，可以游得很快！一群人的泳池，可以游得更快！我不是一個人在戰鬥，背後是強大的中國隊！大家的期望，我在下水前的一刻感受到了。我的這塊金牌，獻給偉大的祖國！」

再過3日潘展樂即將迎來20歲生日，他出征巴黎前說，「爭取在20歲生日那個混接決賽接棒游進46秒。」根據巴黎奧運賽程安排，潘展樂接下來還將參加男子50米自由泳等項目的比賽。