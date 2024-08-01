賽前被美國隊看不起？中國飛魚潘展樂破紀錄奪冠豪喊：拿下所有人

中國「飛魚」潘展樂在男子100米自由泳游出46.40秒奪金，一舉打破自己在今年2月創下的世界紀錄46.80秒及3日前創的奧運紀錄46.92秒；較次名美國泳手快1.08秒，取得中國隊今屆在游泳項目的第一面金牌。



中國潘展樂在100米自由泳破世界紀錄奪金。(路透社)

潘展樂在杭州亞運100米自由泳突破47秒大關。（資料圖片／Getty Images）

賽後接受央視採訪 委屈：我跟其他選手打招呼都不理我

潘展樂在接受央視訪談時，突然說自己是「一雪前恥」，開始和記者吐苦水稱，「之前我們第一天4×100接力，我在下面跟（澳洲隊）查爾莫斯（Kyle Chalmers）打招呼，他一點都不理我，包括美國隊的阿列克西（Jack Alexy），我們訓練的時候教練在岸上，他們那種滾翻直接往教練身上濺水花，就是感覺有點看不起我們的樣子。」

潘展樂在「告狀時」一度猶豫「這個能說嗎？」，但央視記者鼓勵他說下去，潘展樂接著說道，「今天我終於把他們所有人都拿下了！」，最終決賽潘展樂在決賽的成績比第二名的澳洲運動員查爾莫斯快了1秒左右。

賽後的頒獎儀式上，獲得男子100米自由泳第二的澳大利亞選手查爾莫斯在領獎台上也主動伸手與潘展樂互動並表達祝賀。

潘展樂教練鄭坤良也說，潘展樂在被冷漠對待後有跟他說了，但他安慰潘展樂，「我說沒事，不理也沒關係啊，我們用成績，讓他們來主動跟你來握手，主動跟你來打招呼」，教練也笑說，「這次也是有口氣，挺好，需要游泳隊不服輸，敢於去挑戰，因為這個項目什麼以前我們比較薄弱，經過大賽啊，有可能國內帶出一批運動員來。」

對於潘展樂接受央視採訪時的「脫稿」表現，許多網民笑稱「好像小學生告狀」、「又委屈又可愛，你都拿金牌了還有什麼不能說的」、「他不過是個19歲破世界紀錄的冠軍罷了，想說什麼就讓孩子說吧！」、「以後可以換你無視他們了」、「哈哈哈哈有點可愛，教練又要教技術，又得護著這幫小孩子運動員的心理健康！」

衝擊巴黎奧運前，潘展樂添上「世界冠軍」的頭銜。（Getty Images）

潘展樂成為中國首位奧運百米男飛魚。（Getty Images）

潘展樂破世界紀錄｜取中國奧運游泳首金 10歲豪言快過孫楊就夠

潘展樂豪言「破世界紀錄」成預言

據此前報道，潘展樂從小就熱愛游泳，且時常說出令人驚訝的豪言，2014年浙江省運會，潘展樂拿下7面金牌，當年只得10歲的他豪言：「比孫楊快就夠了」，他也早早說出2024年的宏大目標：「打破世界紀錄及贏巴黎奧運金牌」。

他說出這兩大目標後相隔不足半年，潘展樂便在多哈世界游泳錦標賽男子4X100自由泳接力協助中國隊贏得金牌，負責首棒的潘展樂以46.80秒打破普波域治（David Popovici）保持的世界紀錄。他的豪言壯語都成真，也成為無人能質疑的「中國飛魚」。