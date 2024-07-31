巴黎奧運｜中方斥《紐時》炒作中國泳手食品污染　圖影響作賽心理

中國反興奮劑中心7月31日發布聲明表示，近期有媒體再次對2022年中國游泳選手食品污染造成美雄酮（Metandienone）陽性事件進行歪曲解讀，世界反興奮劑機構（WADA）已就此發布聲明，中心支持WADA的聲明，並對有關問題進行公開回應。



世界反禁藥組織（WADA）今年4月確認2021年東京奧運前發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，事件引發全球熱論。（Getty Images）

7月30日，《紐約時報》發表題為《中國以「受污染」漢堡為由，在新興奮劑爭端中為游泳運動員洗脫罪名》的文章。中國反興奮劑中心認為報道不實，再次對相關事件進行歪曲解讀和斷章取義。

強調依照國際規則處理

中國反興奮劑中心強調，在2022年10月6日，該中心實施的賽外興奮劑檢查中，兩名中國游泳運動員的尿液樣本檢測結果呈極低濃度的美雄酮代謝物陽性，證據表明是外出就餐時，在完全不知情的情況下攝入了受到污染的肉食品導致。依照《反興奮劑規則》和《世界反興奮劑條例》的有關規定，中國反興奮劑中心判定，所涉運動員在此案件中均無過錯或疏忽，決定不再對其提出興奮劑違規的指控。

相關案件的處理決定也及時通報了WADA和國際泳聯（World Aquatics），並得到了他們的認可，並為保護運動員的合法權益，不按興奮劑違規處理且相關方未提起上訴的案件，處理結果不對外公布。

▼2020東京奧運中國得獎泳手：



中方聲明強調，肉食品的興奮劑污染問題在全球範圍內普遍存在，在許多國家和地區都會發生。中國反興奮劑中心在處理肉食品污染案件時，嚴格依照WADA發布的標準和指引要求開展工作。

譴責不實損害世界運動員對奧運信心

與此對比的是，近期發生的美國田徑運動員奈頓（Erriyon Knighton）興奮劑檢測結果呈類固醇（群勃龍）陽性，美國反興奮劑機構宣稱是食用受污染的肉類引起的，決定不對其實施禁賽處罰，並允許他最終代表美國參加巴黎奧運會。

2024年3月12日，在瑞士洛桑舉行的世界反興奮劑組織 (World Anti-Doping Agency，WADA) 研討會會場見到WADA的標誌。（Reuters）

中方批評，《紐約時報》執意將興奮劑問題政治化、工具化，並針對全球普遍存在的肉食品興奮劑污染問題頻繁炒作，主要目的就是擾亂巴黎奧運游泳比賽的秩序，影響中國運動員心理並削弱其競技能力，是極不公平及不道德。對於該媒體發布的不實報道誤導了公眾對反興奮劑工作的認知，損害了世界游泳運動員對巴黎奧運的信心，中方對此強烈譴責和堅決反對。