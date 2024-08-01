搞迷信活動、插手職工錄用　國開行原副行長李吉平被開除黨籍

據中央紀委國家監委網站周四（1日）消息，經中共中央批準，中央紀委國家監委對國家開發銀行原黨委委員、副行長李吉平嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



官方指，經查，李吉平喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規接受宴請；違反組織原則，大肆干預、插手金融機構職工錄用、職務晉升工作，污染政治生態；廉潔底線失守，大肆收受禮金，違規擁有非上市公司股份，大搞錢色交易；將黨和人民賦予的公權力異化為謀私的工具，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

李吉平嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予李吉平開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。