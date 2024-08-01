與不法商人勾肩搭背、沆瀣一氣　江西省政協原副主席胡強遭除黨籍

據中央紀委國家監委網站周四（1日）消息，經中共中央批準，中央紀委國家監委對江西省政協原黨組成員、副主席胡強嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



官方指，經查，胡強喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項，利用職權在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金，利用職權違規為親屬和特定關係人吸收存款提供幫助，搞權色、錢色交易；違規干預和插手市場經濟活動、執紀執法活動；與不法商人勾肩搭背、沆瀣一氣，將公權力異化為謀取個人私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、職務提拔等方面謀利，並非法收受巨額財物。

胡強嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予胡強開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；終止其江西省第十五次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。