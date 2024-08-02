19歲盛李豪巴黎奧運狂射兩金　「冷面」天才為什麼是「幹飯哥」？

萬眾期待的巴黎奧運於7月26日至8月11日舉行，國家隊及港隊一眾運動員均已準備就緒，誓要再創佳績。本文將介紹國家隊射擊隊兩金得主盛李豪的故事。



巴黎奧運｜第一次摸槍 教練：盛李豪是好苗子

盛李豪學習射擊之初，父親完全沒想到兒子能成為奧運冠軍。圖為小時候的盛李豪（左）和爸爸的照片。（網上圖片）

盛李豪雖然只有19歲，卻已是擁有兩面奧運射擊金牌的中國新「槍王」，前途無可限量。這位「無法解釋」的射擊天才有甚麼故事？他為何有「幹飯哥」的暱稱？

盛李豪於2004年12月出生在江蘇張家港一個普通家庭，父親姓李，母親姓盛。

2016年夏天，當地一家射擊俱樂部到學校宣傳，男孩們天生對射擊充滿好奇，盛李豪不例外，放暑假後爸爸就帶他去玩一玩。

俱樂部教練曾是蘇州射擊隊專業運動員，當他看到盛李豪第一次摸槍那種眼神、動作，就發現這少年是射擊運動好苗子。教練讓盛李豪壘彈殼，以測試其穩定性、專注力和手指敏感度，結果別人最多能壘起3、4顆，盛李豪輕鬆壘起了7顆。

那天回家，盛李豪告訴爸媽自己想學射擊，爸媽並沒期望兒子能在射擊路上走得多遠，只覺得這可以當作興趣活動，便答應了。

巴黎奧運｜盛李豪有過人專注力和領悟能力

盛李豪初學射擊，成績已遠超同齡人，常被稱為天才和神童。圖為少年時的盛李豪。（網上圖片）

能成為奧運冠軍的運動員，除了刻苦練習，絕大多數都是有很好的天賦，而盛李豪卻是離得的奇才。

在俱樂部的初級班，其他學員打40環都有困難，他輕鬆打出90環；到了高級班，他的成績已一騎絕塵。他專注力超強、理解力佳，對提升技巧的領悟力，幾乎無人能及。

不久後，盛李豪被推薦到水平更高的蘇州業餘體校，很快又進了蘇州市射擊隊，走上專業運動員道路。

媽媽心疼兒子，擔心他承受不了專業運動訓練的苦，說：「如你無法堅持，到時候我會來接你回家。」未料盛李號不服氣地回答：「你這是在小看誰？我可是奧運冠軍！」還比了個「V」。

巴黎奧運｜16歲登奧運領獎台 盛李豪破紀錄

在東京奧運賽場上，16歲的盛李豪以「黑馬」姿態奪得銀牌，一戰成名。（網上圖片）

那時的盛李豪僅12歲多一點，1.4米幾的個子，單是每天要反覆舉起4公斤重的氣步槍，已不是易事。

盛李豪在蘇州市射擊隊訓練很用功，佷快便展現過人實力，同年的年底考核，他打出了驚人的600環滿分；2018年10月，13歲的他參加全國21歲以下射擊錦標賽，戰勝一眾比他大的選手，摘下氣步槍賽冠軍。

此後盛李豪的職業生涯可以用一路狂飆來形容：14歲入選國家隊，未滿16歲入選中國東京奧運參賽陣容。2021年的東京奧運賽上，初踏足國際賽場的他，便在10米氣步槍賽中奪得銀牌。

那一天盛李豪16歲零233天，他成為了奧運射擊項目歷來最年輕獎牌獲得者。也是從這一天起，中國體育迷開始認識這位「冷面」的天才少年。

巴黎奧運｜「冷面」盛李豪為甚麼是「幹飯哥」

盛李豪比賽時冷靜沉穩，有觀眾因而覺得他「冷面」。（網上圖片）

為何體育迷覺得盛李豪「冷面」？因為他比賽時沉穩、平靜、淡定，幾乎木無表情，賽後也只有微微抿嘴露出一絲微笑。

盛李豪接受傳媒訪問時更常常惜字如金，在被問及第一次參加奧運的感受，他的回答只有「挺熱鬧的」、和「還行吧」。

當然，慢慢地大家知道盛李豪其實不太「冷」；他也和同齡人一樣喜歡電子遊戲，看到喜歡的電競選手，還會追星......

大家又發現盛李豪的社交媒體帳戶名字特別抽象，叫「光靠幹飯就」，於是把他暱稱為「幹飯哥」。「光靠幹飯就」是甚麼意思？「幹飯」意思類似廣東話中的「扒飯」。盛李豪後來的說法是：「因為我比較瘦，所以希望自己好好吃飯.....。」

巴黎奧運｜盛李豪繼續淡定：領獎後最想回家

盛李豪巴黎奧運的10米氣步槍項目摘得他的第二面金牌。圖為頒獎禮後他與銀牌、銅牌選手自拍留念。（視覺中國/當代中國授權）

在東京奧運打出成績後，盛李豪沒有其他運動員的調整期，他在多項國際比賽取得好成績，並在杭州亞運上打破了世界紀錄。用教練的話來說，盛李豪能在幾年間一直保持出色狀態，只能用「無法解釋」來解釋。

2024年巴黎奧運，19歲的盛李豪不再是沒人認識的「黑馬」了，他已是中國射擊隊絕對主力、金牌希望。

開幕式後翌日，也是7月27日，比賽狀態絕佳的盛李豪便和黃雨婷搭檔，射下混合團體10米氣步槍金牌；這是國家隊本屆奧運第一金；兩天後的7月29日，盛李豪又在男子10米氣步槍決賽，以破奧運紀錄的252.2環摘金，成為國家隊本屆奧運首位「雙金王」。

連摘兩金後，盛李豪繼續淡定，沒有太多的激動。他接受訪問時說，現在最想的是回家，看看家人、看看朋友。

巴黎奧運首個正式比賽日，盛李豪已與黃雨婷射下混合團體10米氣步槍金牌。（網上圖片）

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