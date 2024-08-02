巴黎奧運｜張博恒遺憾失金！遇粉絲合照　苦笑說一句話網民鼻酸

7月31日，在巴黎奧運體操男子個人全能決賽中，中國選手張博恆與肖若騰分別獲得銀牌和銅牌。賽後，身為中國體操男團隊長的張博恆難掩失落，在巴黎偶遇粉絲時不願對鏡頭秀出獎牌，令粉絲大呼心疼。



7月31日，中國體操選手張博恆賽後難掩失落，背靠在場內的海綿墊上，久久沒有離開。（新華社）

據《新華社》7月31日報道，中國體操隊已連續兩屆奧運遺憾地與男子個人全能冠軍失之交臂。此次巴黎奧運，張博恆和肖若騰分別以資格賽第一和第四的成績晉級決賽，張博恆是該項目金牌的最有力競爭者之一，但因傷病和多項賽事消耗，決賽中，張博恆在首輪比賽項目自由體操中出現失誤，儘管在後續比賽中奮起直追，但惜敗於日本選手岡慎之助。

7月31日，在巴黎奧運體操男子個人全能決賽中，日本選手岡慎之助（中）獲得金牌，大陸選手張博恆（右）與肖若騰分別獲得銀牌和銅牌。（新華社）

據報道，賽後，張博恆背靠在場內的海綿墊上，久久沒有離開。在接受採訪時，張博恆表示自己長期受傷病困擾，「我從第二項比賽開始，肩膀就一直在抽筋。全靠意志力在頂著。」他表示，雖然在全能項目上與金牌失之交臂，但奧運之旅還沒結束，接下來他還要參加單項的競爭。

有中國網民在社群平台小紅書發文稱自己在巴黎巧遇張博恆與肖若騰，並幸運獲得合影機會，該網民提出想試一下奧運獎牌的重量，但兩名運動員的獎牌都裝在口袋裏，沒有掛在身上。張博恆苦笑道：「銀牌就不掏了吧。」該網民稱，張博恆的眼神「滿是苦澀和不甘」。

有中國網民在小紅書發文，自稱賽後巧遇張博恒和肖若騰，對方因賽場失意未拿出獎牌合影。（微博截圖）

這一話題登上微博熱搜後，內地網民紛紛表示心疼：

．「我是真的心碎了……」

．「在我們心裏你倆就是金牌！」

．「這可是世界第二啊，超級厲害了，不要這樣說。」

．「銀牌也是辛辛苦苦贏來的」

．「單杠繼續加油，祝你圓夢！」



此外，奧運冠軍、前體操選手劉璇亦在微博發文打氣：

「雖敗猶榮，張博恆和老肖真的為你們驕傲！這也是第一次男子全能兩人站上頒獎台！」



更多張博恒賽場上的英姿：（按圖了解）



7月31日，中國選手張博恆在巴黎奧運體操男子個人全能決賽中摘銀。（新華社）

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