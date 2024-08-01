巴黎奧運｜潘展樂霸氣回應藥檢質疑！ 拒絕粉絲「這要求」獲大讚
撰文：中天新聞網
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巴黎時間7月31日，潘展樂以46秒40的成績刷新自己的世界紀錄，為中國游泳隊奪得本屆奧運首金。在賽後記者會上，潘展樂正面回應了禁藥檢測一事，表示無懼藥檢，與觀眾互動時亦展現高情商，獲網民大讚。
據《揚子晚報》於8月1日報道，先前《紐約時報》一直針對中國游泳隊在禁藥議題上做文章，在賽後的記者會上，該報記者向潘展樂發難：「在這次比賽中，中國游泳隊受到了很多關注。我想知道，當你自己的檢測結果沒有呈陽性前，是否很難打消周圍對你所在團隊的懷疑？」
對此，潘展樂強硬回應道：「去年我接受了29次檢查，從來沒有1次陽性。今年我們從冠軍賽開始，就是五月份到七月份，也是有21次檢查，也沒有1次陽性。今天是我來這邊第2次檢查，就是賽內檢查。接下來，期待結果吧。」
當被問及頻繁藥檢的影響時，潘展樂表示：「沒甚麼影響，因為他們都是在規定的時間和規則以內抽我們。所以說沒甚麼大不了的。 」
據多家內地媒體報道，7月31日，在巴黎奧運男子100米自由式頒獎典禮結束後，有現場觀眾持一面小型五星紅旗，向潘展樂索要簽名，後者立刻拒絕並表示不能表示國旗不能簽，隨後舉起觀眾的手機與他們合影。
據公開資料，包括中國、美國在內等多國均有法律明文規定在國旗上簽名是違法行為。這段影片登上微博熱搜後，潘展樂尊重國旗的行為獲得了許多網民點讚。
更多潘展樂賽場英姿：（按圖了解）
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