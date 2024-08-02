童星變奧運冠軍！跳水陳藝文奪金牌後｢公主抱｣搭檔　觀眾津津樂道

萬眾期待的巴黎奧運於7月26日至8月11日舉行，國家隊及港隊一眾運動員均已準備就緒，誓要再創佳績。本文將介紹國家隊跳水「夢之隊」女將陳藝文的故事。



巴黎奧運｜陳藝文飛機上遭孫紅雷怒斥？

陳藝文奧運奪金後，她小時與孫紅雷演對手戲的電視片段，馬上被網友找了出來。（網上圖片）

在巴黎奧運跳水女子雙人3米板摘金的陳藝文，是中國「夢之隊」新一代領軍人物，而大家可能不知道的是，她還曾經是電視劇的小童星.....

陳藝文原籍廣東，1999年6月出生在海南海口。她從小活潑開朗，也很好動，對體育感興趣，「我小時候挺皮的，不太坐得住，甚麽都玩一玩，比如跑步、輪滑、跳舞等，都玩得挺快樂。」

小時候陳藝文還拍過廣告、拍過電視劇，在《落地開手機》中，她被孫紅雷飾演的王皓在飛機上怒斥的一段，成了該劇其中一個經典。想必孫紅雷也不會想到，當年那個長頭髮可愛女孩，未來會成為奧運冠軍。

話說回來，陳藝文是2008年與跳水結緣的。那年春節，她隨媽媽從海口回到廣東湛江娘家過年，媽媽朋友的女兒練跳水，她們就去參觀。

巴黎奧運｜陳藝文剛學跳水時不會游泳

陳藝文為了練跳水，特意剪了短頭髮，這是她9歲時的照片。（網上圖片）

在場館裏，陳藝文看到陸上跳水訓練「可以在彈網上跳來跳去」，馬上大感興趣；獲得教練許可後，她就和其他訓練的孩子一起在彈網上跳，一玩就是兩天。

媽媽看出了女兒對這項運動的喜歡，便萌起了讓她一試的想法。媽媽找到一位在廣東省跳水運動管理中心工作的老鄰居，說：「我想讓女兒學跳水，看看藝文適不適合。」

就這樣，陳藝文被安排到湛江寄宿讀書和學跳水；為了方便練習，她毅然剪去長髮，自此便以簡潔颯爽的短髮形像示人。

原來那時的陳藝文甚至不會游泳，教練要用繩綁在她的腰上，把她扔到水裏，先學游泳，再學跳水.....

巴黎奧運｜陳藝文與昌雅妮搭檔未逢敵手

陳藝文（上）與昌雅妮在巴黎奧運跳水女子雙人3米板奪金，中國隊在這個項目實現六連冠。（視覺中國/當代中國授權）

相比其他學員，陳藝文起步是稍稍晚了一點，但憑着過人天賦、之前學舞蹈的協調性、柔韌度，再加上永不服輸的精神，她的成績不斷進步，不久後就被選入了中山市體校跳水隊，之後又進入廣東隊，至2016年入選國家隊，專攻單人和雙人3米跳板。

在國家隊更專業、更規範訓練中，陳藝文日漸成熟。2018年，她便拿到了自己的第一個世界冠軍。

「那時候我就意識到，原來只要吃下（訓練）這些苦，我就能走得比想像中更遠。也是從那時候起，我覺得自己是可以站到最高頒獎台的」。陳藝文看起來大大咧咧，但她很清楚自己的目標，也知道自己的責任。

此後陳藝文繼續加強動作細節處理和穩定性，在世錦賽、亞運會等重要賽事連奪多面金牌；她和「一生中難得的摯友」昌雅妮的雙人3米板組合，多年來未逢敵手。

巴黎奧運｜陳藝文「公主抱」 觀眾津津樂道

陳藝文稱搭檔昌雅妮為「一生中難得的摯友」。圖為巴黎奧運頒獎禮後，陳藝文把昌雅妮「公主抱」起來。（視覺中國/當代中國授權）

2024年巴黎奧運，隨着施廷懋、王涵等「師姊」退役，首次出征奧運的陳藝文已成為中國跳水「夢之隊」領軍人物和絕對主力。

她不負眾望，在7月27日的女子雙人3米板比賽中，與搭檔昌雅妮表現出色，毫無懸念地摘下金牌；這是「夢之隊」本屆奧運的首金，也是中國隊在巴黎奧運第二金。

賽後她霸氣地把昌雅妮「公主抱」起來的一幕，為觀眾津津樂道。

她發表感言時說：「這幾年挺不容易的，因為我們無論是體重上還是技術上，其實風格相差有點大，大家也做了很多的努力，去把雙人配齊，感謝在過去每個特殊的時刻，都有昌雅妮的陪伴。」

當然，在巴黎奧運賽場上，陳藝文應該還有更多收穫，稍後她和昌雅妮將聯手出戰女子單人3米板賽事，兩人決心為「夢之隊」在這傳統強項包攬金銀牌。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：巴黎奧運人物篇｜你一定要知道「微笑劍后」江旻憓的5件事