商務部提請WTO設專家組　審查美國法案排除中國新能源車

商務部15日以不具名發言人答記者問的名義證實，北京官方已向世界貿易組織（WTO）提案，要求針對美國《降低通膨法案》排除中國製新能源車輛等有關措施，卻未能與中方透過磋商達成解決方案為由，提請設立專家組加以審查。



商務部官網15日以「商務部新聞發言人就訴美『通脹削減法』（降低通膨法案，Inflation Reduction Act）世貿爭端案答記者問」為題，發布上述訊息。

商務部表示，中國新能源汽車產業發展「為全球能源綠色轉型、應對氣候變化作出了重要貢獻」，為維護中國新能源汽車產業發展權益，中方3月26日將美國《降低通膨法案》有關新能源汽車補貼等措施，訴諸WTO爭端解決機制；且由於美方「未能與中方通過磋商」達成解決方案，中方7月15日向WTO提出設立專家組請求。

5月14日，美國總統拜登向包括電動車、太陽能板、鋰電池等一系列中國商品加徵關稅。（Reuters）

商務部表明，美國《降低通膨法案》以使用美國等特定地區產品作為補貼前提，排斥中國等WTO成員產品，「人為設置貿易壁壘，推高能源綠色轉型成本，無論如何包裝美化，都無法改變涉案補貼歧視性、保護主義和違反WTO規則的本質」。中方堅決推進訴訟程序，是以實際行動維護「以WTO為核心的多邊貿易體制權威性和有效性」，維護國際應對氣候變化的共同努力，並敦促美方遵守規則，停止濫用產業政策損害國際應對氣候變化合作。

美國財政部去年12月1日提出補貼電動車新規定，詳細說明電動車如何根據《降低通膨法案》，有資格獲得最高7500美元的稅收抵免。

新規明定自2024年起，符合資格的潔淨能源車輛不能含有由「有疑慮的外國實體」製造或組裝的動力電池元件。2025年起，符合資格的車輛也不能含有由上述實體採掘、處理或回收的關鍵礦物。此舉被視為排除產量均居全球之冠的中國製電動車及動力電池。

時至今年3月26日，中國正式向WTO提出告訴，指控美方在《降低通膨法案》制定新能源汽車歧視性補貼政策，將中國等WTO成員產品排除在外，違反WTO規則。