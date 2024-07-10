商務部即日起對歐盟祭出《外國補貼條例》做法進行貿易壁壘調查

商務部最新消息，官方月前接獲中國機電產品進出口商會遞交申請，請求就歐盟依據《關於扭曲歐盟內部市場的外國補貼條例》進行調查，商務部即日起將就該條例及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。根據申請內容，調查主要涉及鐵路機車、光伏、風電、安檢設備等產品。



商務部10日於官網發布公告，指6月17日收到中國機電產品進出口商會（以下稱申請人）正式提交的申請書，申請人請求就歐盟依據《關於扭曲歐盟內部市場的外國補貼條例》（以下簡稱《外國補貼條例》）及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。

商務部10日於官網發布公告，即日起將就歐盟《外國補貼條例》及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。（商務部官網）

商務部表示，依據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，已對申請人的資格、申請調查的措施、申請調查措施所涉及的產品、申請調查措施造成的負面影響及相關證據材料進行審查。

經審查，申請人符合《對外貿易壁壘調查規則》第五條關於申請人資格的規定。申請書及相關證據材料符合《對外貿易壁壘調查規則》第六條、第七條、第八條關於啟動貿易投資壁壘調查所要求的申請書內容及有關證據的規定。

根據上述審查結果，依據《中華人民共和國對外貿易法》第三十六條、第三十七條及《對外貿易壁壘調查規則》第十二條、第三十五條的規定，商務部決定自7月10日起就歐盟《外國補貼條例》調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。

根據公告細目說明，申請人提出申請時主要涉及鐵路機車、光伏、風電、安檢設備等產品，商務部將依據《對外貿易壁壘調查規則》規定，採取問卷、聽證會、實地調查等方式向利害關係方瞭解情況，進行調查，預計於明年1月10日前結束調查，特殊情況下可延長至明年4月10日。