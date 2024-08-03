上大學學婚姻？民政職業大學開設全國首個婚姻類職業本科招生中

據民政職業大學消息，今年9月，民政職業大學婚姻服務與管理專業將開始招收本科生，這也是全國首個婚姻類職業本科專業。



婚姻服務與管理專業並非該校在全國範圍的唯一突破。除婚姻服務與管理專業外，民政職業大學今年還開設現代殯葬管理專業，同樣也是全國首個殯葬本科專業。

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作爲兩個首次開設的本科專業，引發一系列關注與討論。今年已有24種新專業被納入普通高等學校本科專業目錄，同時也有部分專業被多所高校撤銷。

據了解，根據教育部發布的《關於開展2024年度普通高等學校本科專業設置工作的通知》，今年有24種新專業正式納入普通高等學校本科專業目錄。

《通知》明確，支持高校面向集成電路、人工智能、量子科技、生命健康、能源、綠色低碳、涉外法治、國際傳播、國際組織、金融科技等關鍵領域佈局相關專業。同時，支持高校深化新工科、新醫科、新農科、新文科建設，對現有專業進行改造，培育交叉融合的新興專業。

據了解，根據教育部發布的《關於開展2024年度普通高等學校本科專業設置工作的通知》，今年有24種新專業正式納入普通高等學校本科專業目錄。（視覺中國）

今年增設的24種新專業，既有服務國家戰略需要的大功率半導體科學與工程、生物育種技術等專業，也有聚焦科技前沿的電子信息材料、智能視覺工程、智能海洋裝備等專業，還有聚焦傳統文化與體育健康的中國古典學、健康科學與技術、體育康養、足球運動等專業。

除了增加新的專業，也有舊的專業被撤銷。日前，四川大學宣佈一次性擬撤銷31個專業，數量之多引發關注。此外，寧波大學、重慶交通大學、長沙理工大學、東北林業大學、天津工業大學等多所高校也宣佈撤銷部分本科專業點。

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官方數據顯示，今年增設、調整專業點1719個，同時，對高校申請撤銷的1670個專業點予以備案，增、撤、調共涉及3389個專業點，數量爲歷年最多。

根據教育部等五部門印發的《普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案》，到2025年，將優化調整高校20%左右學科專業布點。新設一批適應新技術、新產業、新業態、新模式的學科專業，淘汰不適應經濟社會發展的學科專業。

婚姻專業學什麼？

據公開信息，民政職業大學婚姻服務與管理專業開設的課程主要有管理學、社會學、婚姻家庭文化、家庭倫理學、婚姻產業經濟與管理、婚姻服務與新媒體傳播等。

該專業聚焦婚姻行業發展前沿，主要培養具備專業學科知識、研究能力，掌握婚姻登記管理、婚姻家庭輔導、高端婚禮項目策劃、婚介婚戀產品設計研發等技能，學生將在婚姻登記、婚禮儀式廳等真實場景中學習相關專業。

據民政職業大學副校長趙紅崗介紹，該專業今年將在全國12省招收70名本科生，學生畢業後可以在行業協會、婚介機構、婚慶服務公司、婚姻家庭諮詢機構就業。