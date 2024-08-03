巴黎奧運｜潘展樂家中蚊帳被爺爺掛滿獎牌　網民笑：蚊子會被撞死

19歲的「中國飛魚」潘展樂在巴黎奧運男子100米自由泳決賽，游出46.40秒的新世界紀錄，將自己保持的世界紀錄推前0.4秒，更奪下中國游泳隊在今屆奧運的首面游泳金牌。



潘展樂家鄉在浙江溫州，日前《浙江經視》更獨家採訪潘展樂的爺爺，當時他向記者驕傲展示孫子潘展樂（樂樂）的得獎獎牌，竟然是掛在家中的蚊帳上，影片一出，迅速引發內地網民熱議。潘展樂爺爺更笑說，「早上醒來看到這麼多金牌，煩惱全沒了」。



訪談影片中可以看到，潘展樂的房間門口掛滿各種運動員參賽證、衣架上掛著國家隊戰袍、蚊帳的內層周圍，掛滿了大大小小的獎牌，當中金牌佔了大多數，在獎牌中還有幾個可愛的玩偶。

潘爺爺受訪時更驕傲的說，「2023年全運會以後的獎牌，基本上都放這裡（蚊帳裡），每一次都有三五塊獎牌，樂樂在家的時候，躺在金牌榜上。」

為什麼會把獎牌掛在蚊帳上，潘爺爺說有一次他問潘展樂，「你那獎牌都老是收在裡面？」，潘展樂隨口回說了句，「那就掛出來吧」，於是，潘爺爺便在蚊帳四週架起鋼管，專門用來懸掛潘展樂的獎牌。

不過由於潘展樂成為選手後，得到獎牌數量又多，有一次竟然把蚊帳壓倒了。潘爺爺也笑說，獎牌多到他也數不清。獎牌牆、獎牌蚊帳更成為不少來訪客人的打卡點。

潘展樂的獎牌壓垮了蚊帳，有一些獎牌被掛在牆上。（極目新聞）

潘爸爸介紹，由於潘展樂平時大多不在家，這個房間平常是爺爺在住，潘展樂每次回來也住這裡。「他跟爺爺關係最好了，小時候一手帶大的。」

爺爺說道，「他（樂樂）走了以後，我就躺在這裡，享受樂樂的這個榮光。只要我還有煩惱的話，有不愉快的時候，一想起樂樂這麼多金牌，一看到樂樂游泳的這個場景，我什麼煩惱都消除了。」

爺爺驕傲秀出潘展樂兒時照：訓練完會帶他去吃肯德基

2004年8月4日，潘展樂出生於浙江省溫州市的一個普通家庭，祖籍在永嘉縣橋下鎮。潘爺爺是潘展樂的外公，他是一位退休教師，住在溫州市鹿城區。潘展樂的名字就是老人取的。

在潘爺爺的記憶裡，潘展樂從小就「很好玩」而且也很忙。潘爺爺說，差不多一歲四個月的時候，潘展樂學會了講話。

潘爺爺開心地秀出孫子的兒時照片。（極目新聞）

潘爺爺回憶，潘展樂和其他家的孩子一樣，小時候也是奔走於多個興趣班，「都是我給他安排的，今天學打鼓，明天學主持，後天學朗誦，每天就是文化宮、青少年宮，一放學就去學」，潘爺爺介紹，直到後來潘展樂進入溫州市少年游泳學校，他才聽從了葉信教練的建議，停掉了其他興趣班，專心學游泳。

潘爺爺開心地秀出孫子的兒時照片。（極目新聞）

潘爺爺說不管是颳風下雨，還是炎熱寒冷，即使是刮颱風，只要葉教練有通知，他們就會把潘展樂送去（訓練），他說道，「葉教練說得很對，要培養一個運動員，首先家長要送來，如果家長不送來，怎麼練，練誰？」，潘爺爺驕傲地說，「他（潘展樂）從來沒有說過辛苦」，有時為了犒勞一下剛上水的潘展樂，爺爺會帶其去學校附近的肯德基，「想吃牛排就吃牛排，想吃雞腿就吃雞腿。」

網民點睇：

金牌眾多，蚊帳壓倒，潘展樂的榮譽實在沉甸甸。

奧運金牌拿回來會不會直接把蚊帳壓垮了。

每天兩眼一睜就是獎牌哈哈哈哈哈哈！

蚊子看到都會愣一下的程度！

蚊子都被金牌撞死。

想要同款蚊帳，好貴氣。

