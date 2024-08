潘展樂奧運破世績100自奪金　澳洲游泳教練質疑：非人類可能

中國19歲「飛魚」潘展樂在巴黎奧運男子100米自由泳決賽由頭放到尾,游出46.40秒的新世界紀錄,拋離對手逾秒封王,將自己保持的世界紀錄推前0.4秒,既是禁藥風波纏繞下中國游泳隊在今屆奧運的首面游泳金牌,也是今屆奧運游泳館第一個世界紀錄。

潘展樂過去一年狀態大勇,持續屢創佳績,連銀牌得主也表示潘展樂的金牌「是他應得的」,不過澳洲有位前奧運代表級的游泳教練質疑這位中國百米飛魚的表現「非人類可能」。



潘展樂奧運破世績100自奪金。(路透社)

巴黎奧運9日游泳賽事完成近半後,依然未有一個世界紀錄,直到第5個比賽日,終由中國泳手潘展樂突破關口,「在如此難游的泳池中打破世界紀錄,是對中國隊一個很棒的開門紅。」

今年2月他首次打破男子100米自由泳世界紀錄,時間46.80秒,奧運決賽再游出46.40秒,賽後這名「中國飛魚」直言,賽前沒有想過破紀錄,「我本想在前面猛衝,後面硬頂也要頂回來,最後15米,我發現他們追不上,感覺別人很慢。」這個半熟少年向來語不驚人死不休,奧運強勢奪金後當然也不例外。

潘展樂以超過一秒優勢贏得100自金牌。(路透社)

1秒差距有幾誇張?

潘展樂以46.40秒奪冠,較亞軍泳手、澳洲的張伯斯(Kyle Chalmers)足足快1.08秒,是自美國泳手維斯穆勒(Johnny Weissmuller)自1928年以來男子100米自由泳最大勝出差距。維斯穆勒既是奧運5金泳手,曾67次打破世績,也是著名演員,最為人熟悉的是飾演泰山(Tarzan)一角。

1秒距離有多誇張?可參加一下今屆女子100米自由泳決賽成績,贏得冠軍的絲祖唐游出52.16秒,第八名泳手禾殊時間53.04秒,二人成績相差不足1秒,已是第一跟第八的分別,可想而知潘展樂贏亞軍1.08秒有多誇張。

澳洲前國手:非人類可能

中國游泳隊今屆奧運在禁藥風波陰霾下整體表現未及上屆,金牌熱門覃海洋在兩項蛙泳均失手未獲獎牌,蝶后張雨霏亦未能衛冕金牌,潘展樂是唯一能登上巴黎奧運頒獎台最高一格的泳手。

曾參加奧運的前澳洲游泳代表Brett Hawke在社交媒體發文稱,「我為那場賽事感到憤怒,我現在很沮喪,因為在那個賽場根本無可能以一整個身位勝出100米自由泳,那根本無法做到,在那個賽場以一個身位勝出非人類可能(not humanly possible)。」

現為游泳教練的Brett Hawke聲言,「我不在乎你們說什麼,這毋關比賽,也不是要針對任何一個人或國家,只是我所看見及知道的事情。」

銀牌泳手張伯斯(Kyle Chalmers)大方祝賀潘展樂,指「金牌是他應得的」。(Getty Images)

銀牌泳手大方祝賀潘展樂:金牌是他應得的

Brett Hawke續稱,「那不是真的,你無可能那樣擊敗他們,張伯斯(Kyle Chalmers)、波普域斯(David Popovici)、阿歷斯(Jack Alexy),你不可能在100米自由泳以一整個身位擊敗他們」,他再說一次「那絕非人類可能」,並揚言「那似乎美好得不似真實(it seems too good to be true),真相或許那真是如此。」

Brett Hawke雖是游泳教練,又是澳洲人,但並非今屆澳洲游泳隊教練團成員,他的言論純為個人意見,跟澳洲隊無關。

敗給潘展樂的亞軍泳手張伯斯大方送上祝賀,「我已付出一切努力去取勝,相信其他人也是跟我一樣,保持運動誠信,金牌是他應得的。」